Планируйте свое зимнее путешествие с Катарскими авиалиниями (R)

Лучшая в мире авиакомпания предлагает отличное сообщение с более чем 140 направлениями

Катарские авиалинии предлагают пассажирам Ближнего Востока и Кавказского региона сэкономить до 20 процентов на перелетах по некоторым направлениям в течение восьми дней распродажи, заканчивающейся 8 ноября 2021 года. Путешественники, мечтающие о заснеженных горах или желающие провести уютный вечер в кругу семьи, могут исполнить свои желания с помощью предложений по зимнему отдыху. Пассажиры, вступившие в Qatar Airways' Privilege Club, также получат 1500 бонусных Qmiles.

Национальный воздушный перевозчик Катара продолжает развивать свою сеть, которая в настоящее время насчитывает более 140 пунктов назначения. Благодаря увеличению количества частот в ключевых узловых аэропортах, Катарские авиалинии предлагают уникальные возможности для пассажиров. Пассажиры могут воспользоваться отмеченными наградами услугами Катарских авиалиний и забронировать билеты с гарантированной гибкостью* в бизнес и эконом-классе по расширяющейся сети пунктов назначения в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Северной и Южной Америке.

Дерсениш Аресандиран, вице-президент по продажам на Ближнем Востоке, в Леванте, на Кавказе и в Пакистане, сказал: "Мы хотим, чтобы наши пассажиры воспользовались этой зимней акцией и вновь ощутили радость путешествий. Страны открываются, и мы наблюдаем сильный рост и восстановление международных путешествий. Долгожданное заявление правительства Австралии об ослаблении ограничений на поездки перед зимними каникулами еще больше усилило туристические ожидания по всему миру".

Акция действительна на рейсах Катарских авиалиний, забронированных на выбранные направления до 8 ноября 2021 года, для путешествий с настоящего момента до 31 марта 2022 года. Чтобы воспользоваться этим предложением, пассажиры должны забронировать билеты на сайте qatarairways.com, либо посетить любой местный офис продаж Катарских авиалиний или обратиться в предпочитаемые туристические агентства.

Privilege Club открывает мир уникальных возможностей и эксклюзивных преимуществ для путешественников, такие как неограниченный доступ в залы ожидания, бесплатная дополнительная норма багажа, приоритетная регистрация, многоуровневые бонусы и многое другое. В прошлом году Privilege Club продолжил инвестировать в изменение программы, в том числе сократил количество Qmiles, необходимых для бронирования премиальных рейсов, на 49%. Также была пересмотрена политика использования Qmiles, в соответствии с которой, когда участник зарабатывает или тратит Qmiles, их баланс действителен в течение 36 месяцев.

Удостоенная множества наград, авиакомпания Катарских авиалиний, была объявлена "Авиакомпанией года" на церемонии вручения премии World Airline Awards 2021, проводимой международной рейтинговой организацией Skytrax. Она также была названа "Лучшим в мире бизнес-классом", "Лучшим в мире залом ожидания бизнес-класса", "Лучшим в мире креслом бизнес-класса", "Лучшим в мире бортовым питанием бизнес-класса" и "Лучшей авиакомпанией Ближнего Востока". Авиакомпания продолжает оставаться на вершине индустрии, завоевав главный приз в беспрецедентный шестой раз (в 2011, 2012, 2015, 2017, 2019 и 2021). Узловой аэропорт авиакомпании, HIA, недавно был признан "Лучшим аэропортом мира 2021 года" по версии Skytrax World Airport Awards 2021.

Кроме того, Катарские авиалинии стали первой мировой авиакомпанией, получившей престижный 5-звездочный рейтинг безопасности полетов COVID-19 от Skytrax.

Это событие последовало за успехом HIA как первого аэропорта на Ближнем Востоке и в Азии, которому был присвоен 5-звездочный рейтинг безопасности аэропорта Skytrax COVID-19. Эти награды дают пассажирам по всему миру уверенность в том, что стандарты здоровья и безопасности авиакомпании подвергаются высочайшим возможным стандартам профессионального, независимого контроля и оценки. Полную информацию обо всех мерах, принятых на борту самолета и в аэропорту HIA, можно найти на сайте qatarairways.com/safety.

*Применяются положения и условия. При наличии свободных мест. Все путешествия должны быть завершены до 31 марта 2022 года. Для получения дополнительной информации посетите qatarairways.com.