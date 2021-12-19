Минздрав Израиля рекомендовал запретить гражданам поездки в ряд стран

Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало правительству страны в воскресенье внести в список стран, посещение которых запрещено для израильтян из-за повышенного риска распространения коронавируса, США, Турцию, Бельгию, Венгрию, Германию, Италию, Канаду, Марокко, Португалию и Швейцарию. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комиссия министерства здравоохранения по классификации стран с опасностью заражения коронавирусом рекомендовала правительству Израиля объявить "красными" следующие страны: Италию, США, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию. Они будут признаны "красными" с полуночи 22 декабря при условии утверждения комиссией Кнессета (парламента) по законодательству", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что "это предложение обсуждалось сегодня на еженедельном заседании кабинета министров и будет вынесено позже на утверждение кабмина путем телефонного голосования после завершения формулировки постановления".