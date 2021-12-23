Швеция ужесточила правила въезда в страну

Власти Швеции усилили условия въезда в страну. Теперь тесты должны делать все туристы, независимо от вакцинации. В стране ухудшается COVID-ситуация. Об этом в среду, 22 декабря, пишет The Local, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Новые правила начнут действовать с 28 декабря. В страну не будут пускать туристов, которые не предоставят негативный тест на COVID-19. Его должны сделать не ранее, чем за 48 часов до въезда.

Также это правило будет относиться и к детям от 12 лет.

"Страна, откуда приезжает турист, неважна - скандинавские страны, Евросоюз или другие страны мира - все должны предоставить отрицательный тест", - сказано в сообщении.

В то же время премьер-министр страны Магдалена Андерссон отметила, что требование теста не будет распространяться на граждан Швеции и проживающих в стране иностранцев.

В свою очередь The Guardian сообщил, что ковид-ограничения будут ужесточены и в самой стране.

Отныне в Швеции будут призывать всех сотрудников к дистанционной работе, если это возможно. Также новые правила ограничат количество посетителей в барах и ресторанах до количества сидячих мест. То же самое касается и крупных общественных мероприятий.

По словам премьера, после обнаружения нового штамма омикрон - правительство вынуждено вводить новые ограничения, поскольку страна оказалась в совершенно "новой ситуации".