Самая экзотическая страна показала невероятные данные

Число туристов на Мальдивах - люксовом и одном из самых дорогих курортов мира, в 2021 году выросло почти в полтора раза к коронавирусному 2020 году, достигнув 1.3 млн. Такую статистику представило местное министерство туризма. При этом почти пятую часть этого турпотока составили российские туристы, что по меркам допандемийной эпохи просто невероятно, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Так, в 2021 году количество туристов на Мальдивах увеличилось на 138%. Такие данные представило Министерства туризма "райских островов". По его статистике, государственная компания PSM News сообщила, что на Мальдивы в 2021 году прибыло 1,3 миллиона туристов по сравнению с 55 тыс. прибывшими в 2020 году.

При этом первое место по "поставкам" туристов заняла Индия - ее доля составила 22,1%. всех прибывших. На втором месте - российские туристы, их число составило около 17%. На третьем месте - Великобритания, на которую пришлось 7,2% прибывших туристов.

"Пятый генеральный план развития туризма для страны будет разработан через три месяца", - добавил к этой статистике старший исполнительный директор министерства туризма Али Раззан. Известно, что план будет сосредоточен на продолжении восстановления после пандемии COVID-19.