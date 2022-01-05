Десятки туристов эвакуированы с круизного корабля в Италии

Десятки туристов были сняты с круизного лайнера в Генуе - туристическом центре Италии - после вспышки коронавируса. Об экстренной эвакуации сообщил отдел коммуникаций MSC в понедельник, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По некоторым данным, примерно у 150 путешественников на борту корабля MSC Grandiosa был выявлен положительный результат теста. "В соответствии с протоколом, COVID-инфицированные пассажиры и их родственники были немедленно изолированы в кабинах на балконах и получили медицинскую помощь", - сообщил оператор, добавив, что 45 из них были сняты с корабля "для безопасной доставки домой" за счет компании. По информации генуэзской ежедневной газеты Il Secolo XIX, всего на борту судна, прибывшего в Геную из Марселя, находилось около 4.000 туристов.

Власти генуэзского порта - самого большого в стране - подтвердили AFP, что зараженных уже доставили домой службы гражданской защиты, в то время как иностранные пассажиры, у которых был положительный результат теста, были переведены в медицинские учреждения. Согласно сообщению, других ковид-положительных путешественников руководство распорядилось высадить в Чивитавеккье - порту, который обслуживает Рим, или в Палермо (Сицилия).

Самое популярное направление при выходе из Генуи - круизы по Средиземному морю. Также крупный порт является отправной точкой маршрутов по Западной Европе, трансатлантических переходов в сторону Карибов и кругосветных плаваний. После длительной вынужденной паузы из-за пандемии круизные компании возобновили свою деятельность в 2021 году. Однако в последние недели наблюдается резкое увеличение числа случаев заболевания ковидом, виной которому - "омикрон".