Чарующие снимки заснеженной Губы

Талантливый азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился на своей странице в Instagram чарующими снимками заснеженной Губы.

"Зима очень подходит нашим горам. Хоть и проходит довольно тяжело для горных сел. Губа, Азербайджан", - говорится в подписи к публикации.

Day.Az представляет читателям эти снимки: