https://news.day.az/tourism/1424840.html Чарующие снимки заснеженной Губы - ФОТО
Чарующие снимки заснеженной Губы - ФОТО
Талантливый азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился на своей странице в Instagram чарующими снимками заснеженной Губы.
"Зима очень подходит нашим горам. Хоть и проходит довольно тяжело для горных сел. Губа, Азербайджан", - говорится в подписи к публикации.
Day.Az представляет читателям эти снимки:
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