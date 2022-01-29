Строительство аэропортов в Зангилане и Лачине возродит туризм в Карабахе и Восточном Зангезуре

Строительство аэропортов в Зангилане и Лачине, несомненно, позитивно скажется на развитии туризма.

Об этом сказал в субботу Trend советник председателя Государственного агентства Азербайджана по туризму Кянан Гулузаде, передает Day.Az.

"Эти аэропорты позволят туристам воспользоваться богатыми возможностями региона и будут способствовать развитию туристического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура", - сказал Гулузаде.

Отметим, что ранее советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Аида Бадалова заявила, что ведется подготовка к началу строительства международных аэропортов в Зангилане и Лачине.