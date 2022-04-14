Таиланд может отменить большинство ограничений на въезд

Власти Таиланда рассматривают возможность отмены туристической программы Test & Go и системы Thailand Pass для упрощения процедуры въезда в королевство и привлечения большего числа путешественников. Изменения в случае их одобрения центром по борьбе с коронавирусом могут вступить в силу уже 1 мая.

Министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан собирается 22 апреля предложить правительству отменить программу Test & Go, позволяющую полностью привитым людям не проходить карантин, и систему Thailand Pass, созданную для получения разрешения на въезд в королевство. В случае одобрения инициативы туристы смогут прибывать в Таиланд с использованием лишь сертификата о вакцинации, а не ждать до пяти дней одобрения документов, необходимых для получения Thailand Pass. Власти рассчитывают в этом году принять не менее 10 млн туристов, которые принесут экономике страны до 1,5 трлн батов ($44,69 млрд). "Таиланд готов принимать иностранных туристов, поскольку наша система здравоохранения хорошо подготовлена", - приводит в четверг слова министра газета Bangkok Post.