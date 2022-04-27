Край поэтов, писателей и ашугов – ГАЗАХ

Ну не может быть край, взрастивший целую плеяду талантливейших поэтов и писателей, быть некрасивым и непривлекательным для туризма! Это логически невозможно - ведь что-то вдохновляло великого Моллу Панаха Вагифа на создание великолепных стихов? А как-же влюблённый в красоту своей земли Самед Вургун и его талантливые сыновья Вагиф и Юсиф Самедоглу? Откуда-то черпали вдохновение для своих стихов Нусрет Кесеменли и Мирварид Дильбази, не говоря уже о произведениях Исмаила Шихлы и Мехти Гусейна! А целая плеяда известных ашугов Газаха, таких как Ашуг Адалет и многие другие, воспевающих красоту своей малой родины?! Всё это мы к тому, что есть в Азербайджане незаслуженно забываемые края, когда речь заходит о местном туризме. А ведь это прекрасное направление для поездок на праздничные каникулы.

КАК ДОЕХАТЬ

Наверно, одна из причин, скажем, не сольной популярности Газаха у туристов - это некоторая удалённость от столицы, около 470 км, но ведь для загрантуристов есть аэропорт в Гяндже, всего в 100 км от райцентра. А из Баку в Газах от Международного автовокзального комплекса едут автобусы, в день около двадцати рейсов и всего за 11 манатов. Шесть часов в пути - и вы в самом западном городе Азербайджана! Еще один вариант, на скоростном поезде до Гянджи, а оттуда на автобусе или такси до Газаха.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Отелей в Газахе немного - "Azpetrol Hotel", "Qazax Hotel", ещё пара мотелей с минимальной ценой от 30 манат и выше за номер. Но намного выгоднее было бы снять комнату у местных, с питанием и местным гостеприимством. Вряд ли вы почувствуете колорит этого края, не побывав в гостях у местного жителя.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Газах город небольшой, а если точнее, даже маленький, и поэтому вас очень удивит наличие большого количества памятников, барельефов и бюстов. Хотя это и понятно, ведь все они посвящены выходцам из этого края - Молле Панаху Вагифу и Видади, Самеду Вургуну и Исмаилу Шихлы, генералу Алиаге Шихлинскому и Национальному герою Италии Тахиру Исаеву. В Газахе есть очень хороший краеведческий музей - ведь это территория древней Албании, много интересных экспонатов.

Вообще для любителей истории и археологии этот регион просто кладезь уникальных мест! В 15 км от города древняя крепость Гёязан, у селения Даш Салахлы на горе Авейдаг - пещерная стоянка древних неандертальцев, а у скалы Гызыл Гая - останки городища Хал-Хал, где местными албанцами были разбиты римляне Помпея.

В горе Авейдаг около тридцати очень интересных пещер, а в пещере Дамджилы сквозь стены просачивается ледяная вода. Недалеко от Газаха, есть село Ханлыг, на пике горы которого сохранилась башня VI века - Дидван- Гала, а внутри её растёт дерево, называемое деревом желаний (пир агадж). Многие приезжают сюда специально, чтобы загадать желание, а затем к ветвям этого дерева привязывают кусочки материи или верёвочки.

В самом Газахе в парке Гейдара Алиева есть Научный центр с очень интересным планетарием, стоит посетить. Есть музеи Вагифа и Видади, старинная Джума-мечеть, Парк мыслителей, картинная галерея и драматический театр. Газах всегда славился своими конями породы Дилибоз, которым даже поставлен памятник, а также старинными ковроткаческими традициями. Именно в Газахе была открыта первая в регионе учительская гимназия, более ста лет назад. Всё это стоит посмотреть, всё в пешей доступности.

Многие сёла Газахского района даже популярнее самого города, так как именно из этих мест самых известные люди региона, это Юхары Салахлы, Ашагы Салахлы, Шихлы и другие. При малейшей возможности стоит их посетить и насладиться великолепной природой этих мест. В Азербайджане есть такое выражение: "оранын суйуну ичиб", то есть "пил воду из этих мест", так что, что-то определённо есть в местной воде, если эта земля взрастила столько талантливых личностей.

В районе с разнообразным рельефом можно встретить как горы, так и простирающиеся вдаль равнины. Равнина Гараязы, берущая начало от предгорья и покрытая альпийскими травами, голубая долина Инджа, расположенная позади луга Алтунтахт, гора Гаракоюнлу, находящаяся на другой стороне долины Инджа, реки Кура, Агстафачай, Чогаз и Храмчай, тянущиеся вдоль рек леса - всё это обогащает разнообразие рельефа Газахского района.

Один из редких природно-геологических памятников - Гора Гейезен образовалась в результате извержения вулкана, её высота составляет 250 метров.

ЧТО ПОЕСТЬ

Всё, что и в других районах Азербайджана, но есть главная особенность газахской кухни - хянгял с гурутом, местная кулинарная фишка. Ромбовидные кусочки теста с обжаренным луком и залитые обезвоженным катыком ( гурутом ), вкус незабываемый. Во многих регионах Азербайджана добавляют мясной или куриный фарш, но только не в Газахе, местные считают, что фарш не даёт насладиться вкусом гурута. Самое время для дегустации этого вкуснейшего блюда!

ЧТО ПРИВЕЗТИ

Газахский район - один из центров ковроткачества Азербайджана с устоявшимися традициями орнамента. Даже если вы не разбираетесь в коврах, то легко определить газахские ковры по цветовой гамме, она не богата яркими красными цветами, в отличие от карабахских. Здешние умельцы отдают предпочтение орнаменту, а не буйству красок. Вам не составит труда найти ковёр по вашему вкусу и карману, а если что, продавцы помогут, здесь любят гостей, а тем более покупателей!

Словом, в Газах непременно стоит приехать, чтобы хоть мельком прикоснуться к этой удивительной и древней земле - кто знает, может и вас она воодушевит на написание стихов?

Приятных путешествий!

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