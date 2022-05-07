Новые правила въезда в страны ЕС

Подробности о путешествиях по Европе, последним ограничениям по коронавирусу, а также их снятию, представил для туристов портал SchengenVisaInfo.com.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru, эксперты отметили, что на данный момент ограничения по коронавирусу полностью сняли следующие страны: Болгария, Дания, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Чехия, Швеция и Швейцария.

Однако издание напоминает, что некоторые незначительные ограничения всё же сохранились. Другие же страны Европы по-прежнему требуют соблюдения правил въезда. Поэтому представлен подробный гид по странам на момент мая 2022:

1. Австрия продолжает сохранять "коронавирусные" правила въезда: туристы обязаны по прибытии предъявить один из сертификатов - сертификат о прививках, выздоровлении или ПЦР-тест. Их обладателям разрешен въезд в Австрию без дальнейших ограничений. Однако уточняется, что Австрия принимает только сертификаты о прививках, подтверждающие, что владелец прошел вакцинацию за последние 270 дней или получил дополнительную дозу вакцины, причем российская вакцина не засчитывается. Австрия принимает как ПЦР, так и экспресс-тесты на антигены. ПЦР-тест необходимо сдать за 72 часа до прибытия в Австрию, а экспресс-тест на антиген - за 72 часа до прибытия. Но внутренние правила "ковидобезопасности" в стране отменены.

2. Бельгия: как и в Австрии, Бельгия по-прежнему требует наличия документов. Вакцинированные одобренным списком вакцин, а также выздоровевшие от болезни COVID-19, могут въезжать в Бельгию без соблюдения дополнительных правил въезда, если у них есть действующий сертификат. Туристы, которые не были вакцинированы или не вылечились от вируса, должны пройти тест на COVID-19 перед въездом в Бельгию. Невакцинированные/невыздоровевшие путешественники могут сдать экспресс-тест на антиген или ПЦР. Экспресс-тест на антиген должен быть сдан в течение 24 часов до прибытия в Бельгию, а ПЦР-тест должен быть сдан в течение 72 часов до прибытия в Бельгию.

3. Болгария с 1 мая страна отменила все правила въезда. "С 1 мая 2022 года все ограничения на поездки, связанные с COVID-19, будут сняты. С этой даты все прибывающие пассажиры больше не будут обязаны предоставлять документы, связанные с COVID-19, для того, чтобы им был разрешен въезд на территорию Республики Болгарии", - заявили в МИД страны.

4. Дания - одна из первых стран, отменивших все правила въезда в страну из-за COVID-19. Все туристы, независимо от того, путешествуют ли они из ЕС/Шенгенской зоны или из третьей страны, могут въезжать в Данию без предъявления доказательства "ковидобезопасности". Внутренние ограничения, в том числе масочный режим, также отменены.

5. Германия: страна по-прежнему требует, чтобы путешественники по прибытии предъявляли доказательства ковидобезопасности: действующую справку о вакцинации, выздоровлении или тестах. Действующие правила, применимые к прибывающим путешественникам, останутся в силе до конца мая.

6. Греция с начала мая сняла ограничения на въезд. В итоге туристы, независимо от того, путешествуют ли они из страны ЕС или страны, не входящей в ЕС, теперь могут въезжать в Грецию без ограничений. Греция также сняла внутренние ограничения. Находясь в Греции, туристы могут посещать бары, кафе, рестораны и другие места и крупные мероприятия без предъявления действительного доказательства COVID.

7. Венгрия: отменила все правила въезда. Путешественники из всех стран могут без ограничений въезжать в Венгрию для любых целей. Также туристы могут посещать все достопримечательности без необходимости предъявлять доказательства "ковидобезопасности".

8. Исландия также отменила все свои правила въезда в связи с COVID-19. Все прибывающие путешественники, независимо от страны их происхождения и статуса вакцинации, могут въезжать на территорию Исландии без соблюдения каких-либо мер.

9. Ирландия: также отменила все свои меры по борьбе с COVID. С февраля туристам больше не требуется иметь при себе доказательство COVID-19 при въезде в Ирландию.

10. Италия "идёт не в ногу" - страна продолжает сохранять правила въезда для всех путешественников. Точнее, Италия разрешает въезд всем путешественникам, имеющим свидетельство о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат теста на COVID-19.

11. Испания - страна по-прежнему требует от прибывающих путешественников соблюдения ограничений на въезд COVID. В настоящее время Испания разрешает въезд всем путешественникам из ЕС/Шенгенской зоны, которые предъявят действующий цифровой сертификат ЕС о COVID - свидетельство о прививке, выздоровлении или тесте. Но к туристам из третьих стран требования строгие.

12. Кипр: страна также обновила свои правила въезда ранее в марте. Власти пояснили, что правила въезда теперь основаны на статусе вакцинации и выздоровления путешественников, а не на стране их происхождения. Т.е. привитые и выздоровевшие могут въезжать на Кипр без каких-либо дополнительных ограничений, если у них есть сертификат о вакцинации или выздоровлении. Туристы, которые не были вакцинированы или не вылечились от вируса, также могут въезжать на Кипр, но с одинарным или двойным тестированием по въезду. Внутренний пропуск при этом отменён.

13. Латвия - сняла правила коронавирусной безопасности на границе еще в апреле.

14. Литва сняла ограничения с 1 мая. Также отменен и масочные режим.

15. Люксембург: туристы из ЕС/Шенгенской зоны могут въезжать в страну без ограничений.

16. Мальта: продолжает соблюдать свои правила въезда и требовать предъявить один из трёх документов-доказательств: вакцинация, справка переболевшего или тест. Но не требует заполнять формы по прибытию и носить маски.

17. Нидерланды: страна отменила все правила въезда для путешественников из ЕС/Шенгенской зоны. Туристам из третьих стран нужен сертификат о вакцинации или выздоровлении - иначе им запрещен въезд в Нидерланды.

18. Норвегия - страна отменила все правила въезда. Туристы могут въезжать в страну без всяких подтверждений статуса. "Ни тестирования, ни карантина, ни регистрации!" - местные власти заявили ещё в феврале. Масочный режим также снят.

19. Польша: также сняла ограничения. Масочный режим отменён.

20. Португалия: с 26 апреля страна разрешает въезд всем путешественникам. "Все пассажиры имеют право въезжать на территорию страны, независимо от их происхождения или цели поездки", - говорится в заявлении португальских властей. Однако все туристы должны предъявить действующую справку о прививках, выздоровлении или тестах по прибытии в Португалию. Однако курортный остров Мадейра без проблем допускает всех.

21. Словакия: разрешает въезд всем путешественникам, которые могут предъявить действующую справку о вакцинации или выздоровлении. Специальные категории путешественников также могут въезжать в Словакию, только предоставив отрицательный результат теста на COVID-19.

22. Словения: сняла все ограничения на въезд из-за COVID-19. Все путешественники могут въезжать в Словению без необходимости предоставлять сертификат о прививках, выздоровлении или тестах по прибытии.

23. Финляндия: допускает въезд всем путешественникам, в том числе из стран, не входящих в ЕС, при условии, что они предъявят сертификат о вакцинации или выздоровлении. Однако российская вакцина не считается. Также могут въезжать невакцинированные и не выздоровевшие путешественники из некоторых конкретных стран, если из ЕС/Шенгенской зоны им нужен отрицательный результат теста на COVID-19, то туристов из третьих стран с таким документом не пропустят.

24. Франция - страна разрешает въезд всем туристам, имеющим действующую справку о вакцинации или выздоровлении. Кроме того, она разделяет страны по двум спискам - зелёному и оранжевому, что работает при въезде невакцинированных. Из зеленой зоны турист обойдётся тестом, "оранжевые" должны следовать более строгим правилам. Помимо предоставления отрицательного результата теста, они также должны представить заявление под присягой, свидетельствующее об отсутствии симптомов COVID-19 и контакте с инфицированным человеком.

25. Хорватия: страна смягчила правила въезда только для лиц, путешествующих из стран ЕС/ЕЭЗ: въезжающие в Хорватию напрямую из страны ЕС/ЕЭЗ, не обязаны предоставлять справку о прививках, выздоровлении или тестах. Причем это независимо от гражданства туриста. При этом туристам из третьих стран, а также гражданам ЕС/ЕЭЗ, которые въезжают в Хорватию после пребывания в третьей стране, разрешен въезд только в том случае, если они имеют действующую справку о вакцинации, выздоровлении или тестах.

26. Чехия: страна сняла все ограничения на въезд из-за COVID-19. Туристы независимо от страны их происхождения и прививочного статуса, могут въезжать в Чехию без тестов и справок. Чехия также отменила внутренние ограничения: не нужно носить маску и доказывать свою "ковидобезопасность" у каждой "пивницы".

27. Швеция: отменила все свои правила въезда и теперь разрешает въезд без ограничений для всех путешественников.

28. Швейцария: со 2 мая всем туристам разрешен беспрепятственный въезд независимо от страны их происхождения и статуса вакцинации. Также туристам больше не требуется носить маску при посещении различных мест и мероприятий.

29. Эстония: туристы из ЕС/ЕЭЗ и Великобритании теперь могут беспрепятственно въезжать в Эстонию независимо от их статуса вакцинации и выздоровления; из остальных стран по-прежнему должны соблюдать правила въезда, а именно предъявить справку о прививках, выздоровлении или тестах, чтобы получить разрешение на въезд в Эстонию.