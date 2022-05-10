Открывается прямой авиарейс Астрахань-Баку

С июня между Астраханью и Баку открывается прямое авиасообщение.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин.

В публикации говорится, что рейсы будет выполнять российская авиакомпания "Азимут" два раза в неделю.

Отметим, что об этом 10 мая говорилось на встрече Игоря Бабушкина с представителями делегации Азербайджана под руководством главы ИВ Апшеронского района Абдина Фарзалиева.