https://news.day.az/tourism/1460668.html Открывается прямой авиарейс Астрахань-Баку
Открывается прямой авиарейс Астрахань-Баку
С июня между Астраханью и Баку открывается прямое авиасообщение.
Как передает Day.Az, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин.
В публикации говорится, что рейсы будет выполнять российская авиакомпания "Азимут" два раза в неделю.
Отметим, что об этом 10 мая говорилось на встрече Игоря Бабушкина с представителями делегации Азербайджана под руководством главы ИВ Апшеронского района Абдина Фарзалиева.
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