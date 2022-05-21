Переплачивать за "пять звезд" или "четырех" вполне достаточно?

Еще пара недель и наступит долгожданное лето. Не секрет, что тысячи наших соотечественников ринутся в большей степени в Турцию, а именно, на берега Средиземного и Эгейского моря - Анталию, Аланию, Кемер, Бодрум. В том, что наши чаще всего выбирают отели "all inclusive" нет ничего удивительного, ведь это не только удобно, но и очень финансово выгодно, о чём мы уже писали ранее. Но есть еще один вопрос для тех, кто ещё не определился: в чём разница между 4-х и 5-и звёздочными отелями Турции, если и в тех и в других действует система "all inclusive". Стоит ли переплачивать и если "да", то за что эта переплата? Попробуем разобраться.

1. Система "all inclusive" включает в себя не только бесплатное трёхразовое питание и напитки, но и ряд услуг, список которых может быть различен для отелей различной звёздности. Например, если бесплатное пользование лежанками и душевыми у бассейна или на берегу моря - "не вопрос", то пользоваться бесплатно услугами фитнесс-зала или СПА-центра, здесь всё не так однозначно.

2. Во всех 5-и звёздных отелях, кроме основного ресторана, есть хотя бы пара ресторанов "a la carte", которыми вы можете воспользоваться бесплатно как минимум один раз. В 4-х звёздном отеле это не гарантируется.

3. Почти все пятизвёздные отели на турецком побережье находятся на первой береговой линии, а если нет, то бесплатный трансфер туда-обратно вам обеспечен. Что касается "четвёрок", то это как получится.

4. Насчёт питания. Особой разницы в меню не бывает, но в "пятёрке" кроме ресторанов и баров, очень часто есть и "перекусочные" в виде лотков с бесплатным круглосуточным "лахмаджуном" или "пиде". А для тех, кто не прочь выпить, в бесплатных барах вам могут предложить не только местное пиво "Efes" и турецкое вино, но и что-то импортное и более дорогое. Во многих "пятерках" вам могут предложить детское меню, что немаловажно для семейных отдыхающих.

5. Для тех, кто едет отдыхать с детьми. В отличие от многих "четвёрок", почти во всех "пятёрках" есть не только детские площадки, детские комнаты и аниматоры, но и специальные служащие, которые не только присмотрят за детьми в ваше отсутствие, но и развлекут их "по полной программе", научат плавать, в общем, дадут вам возможность уединиться.

6. Ещё одно основное отличие состоит в том, что территории "пятерок" настолько обширны, что нет необходимости выходить за ворота, так как здесь есть и магазины, ночные бары, дискотеки, прогулочные аллеи и много чего другого.

7. Одним из условий получения "пятой звезды", является квадратура номера, не менее 16 кв.м. Кроме того, в номерах отелей 5 звёзд, есть телефоны в санузлах, во многих диваны с журнальным столиком, более "богатый" мини-бар, а при желании и детская кроватка.

8. А теперь главное - о ценах. Да, несомненно, ценовая разница между отелями 4-х и 5-и звёздности есть, и она существенная, это понятно. Но дадим один хороший совет: выбирая отель, не ленитесь прочесть отзывы гостей, узнайте, во сколько звёзд они оценили его, просмотрите все и позитивные и негативные мнения и только после этого решайте, что вам подходит.

Часто бывает так, что вроде совершенно не статусный 4-х звёздный отель предлагает такие условия проживания, то ли за счёт умного менеджмента, то ли за счёт доброжелательного персонала, что нет никакой необходимости переплачивать за ещё одну звезду.

И напоследок ещё один важный момент: желательно, чтобы отель был новый, здесь будет больше желания угодить гостям и тем самым привлечь постоянных клиентов, да и инфраструктура будет посвежей!

Так что, выбор есть, выбор большой, главное, не упустите время, чем раньше бронь, тем дешевле!

Приятных путешествий!

AviaTravel

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