"All inclusive" в отелях Турции - 7 советов по питанию

Внедрение системы "all inclusive" в 80-годы в турецких отелях было гениальным ходом и привело к увеличению числа туристов в десятки, а то и в сотни раз. Вначале это было предпринято для увеличения числа немецких туристов, но привело к тому, что всё постсоветское пространство основательно подсело на этот "крючок".

Хотя "all inclusive" - это и проживание, бесплатная анимация, бесплатное пользование тренажёрными залами и бассейнами, но фишкой является именно трёхразовая, а в некоторых отелях даже круглосуточная возможность безлимитного питания и выпивки.

Нисколько не умаляя привлекательность и популярность этого фактора среди туристов, есть моменты, о которых нужно помнить. Речь идёт о системе "открытого буфета", когда на многометровых столах собраны десятки видов еды, напитков, фруктов и десертов, от которых разбегаются глаза. Несколько рекомендаций относительно того, как сделать правильный выбор, чтобы не испортить себе отдых.

1. Имейте в виду, что иногда и далеко не во всех отелях, но имеет место быть следующее: еда, не использованная сегодня, может быть выставлена и завтра. Особенно следует быть осторожными с салатами, заправленными майонезом или сливочным соусом, учитывая жаркий климат и не совсем привычные природные условия.

2. Не увлекайтесь жирной пищей - опять-таки, в жаркую погоду она портится быстрее, даже несмотря на работающие кондиционеры в ресторанах. Несварение желудка на отдыхе вам совершенно не нужно.

3. Старайтесь есть только то, что прошло тепловую обработку, то есть это не значит, что нужно полностью отказаться, допустим, от суши, но сырые морепродукты нежелательны, так как быстрее портятся.

4. Насчёт фруктов. Большинство фруктов, выставляемых на шведских столах в Турции, для нас не являются диковинными, но, если вдруг появилось что-то незнакомое, воздержитесь или же попробуйте небольшой кусочек. Если всё нормально, то ешьте на здоровье.

5. То же касается и свежевыжатых соков, не смешивайте их, если они вам незнакомы, а вообще, пейте только те соки, которые выжаты прямо при вас.

6. Что касается "ultra all inclusive", то есть с бесплатными и безлимитными алкогольными напитками: даже в самых лучших отелях Турции не будут выставлять дорогие импортные виски или коньяки, скорее всего, ограничатся местной продукцией. Ничего не имея против турецкого пива или местного ракы, крепкие алкогольные напитки в Турции - не самый эксклюзивный товар. Речь не идёт, конечно, о пятизвёздочных статусных отелях - там всё на высоком уровне. Но дело в том, что "all inclusive" предлагают уже и некоторые трёхзвёздочные отели, а это уже несколько напрягает.

7. Ну а самое главное, чему нас научила пандемия, это санитария. В огромных ресторанах со шведскими столами, заполненными едой, десятками, а то и сотнями незнакомых вам людей с различными привычками и взглядами на чистоту, не ленитесь тщательно проверять любую посуду, которой вы пользуетесь. Каждую тарелку, стаканы, вилки и ложки осмотрите, при малейшем сомнении поменяйте, это поможет вам избежать каких-нибудь неприятностей в виде пищевого отравления или несварения желудка.

P.S. Недавние неприятные случаи в некоторых отелях Египта, показывают, что в отелях, где практикуется "all inclusive" со шведскими столами, осторожность не помешает, тем более в жарких странах. К счастью, в Турции такие эксцессы редкость, но "предупреждён, значит вооружён".

Придерживайтесь рекомендаций, и отдых пройдет безупречно.

Приятного аппетита!

AviaTravel

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