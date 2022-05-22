Саудовский лоукостер запустил первый в истории авиарейс с полностью женским экипажем

Саудовская авиакомпания Flyadeal вошла в историю гражданской авиации королевства, осуществив рейс с полностью женским экипажем. Как сообщило в воскресенье издание The National, бюджетная дочерняя компания флагманского национального перевозчика Saudia выполнила внутренний перелет по маршруту Эр-Рияд - Джидда на А320 (Airbus-320). На борту самолета находились преимущественно саудовские подданные, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Все семь членов экипажа, включая пилотов и бортпроводниц, - представительницы прекрасной половины, причем первый помощник командира корабля - Яра Ян - является самой младшей по возрасту среди женщин-пилотов королевства. По словам пресс-секретаря авиакомпании Имада Искандарани, большинство членов экипажа родом из Саудовской Аравии.

В последние годы после предоставления больших прав и возможностей женщинам в королевстве саудитки успели проявить себя во многих отраслях, в том числе и авиации. Так, в 2019 году 29-летняя Ясмин аль-Маймани стала первой женщиной - старшим офицером, которая управляла коммерческим самолетом в королевстве.

Впервые Саудовская Аравия разрешила женщинам управлять самолетом еще в 2014 году, хотя тогда это были лишь единичные случаи. В 2018 году в королевстве на базе первого на Ближнем Востоке и в Северной Африке летного филиала Авиационной академии Оксфорда (Oxford Aviation Academy) открылась саудовская авиационная академия, которая осуществляет подготовку пилотов, в том числе и женщин.

Согласно данным Главного статистического управления, в 2020 году число занятых профессиональной деятельностью женщин выросло до 33% по сравнению с 19% - в 2016 году. К 2030 году Саудовская Аравия намерена привлечь 356 млрд риалов ($95 млрд) инвестиций в авиационную отрасль. Стратегия развития сектора нацелена на увеличение стыковочных рейсов из Саудовской Аравии в 250 пунктов назначения с охватом 330 млн пассажиров. Королевство планирует запустить еще одну авиакомпанию в дополнение к уже существующим национальным перевозчикам и построить крупный международный аэропорт в Эр-Рияде.