Куда сбежать в на уикэнд в летнюю жару?

Итак, летний турсезон официально объявлен открытым. пришла и долгожданная в этом году теплая погода, сидеть дома под кондиционером в жару ну никак не охота, хочется на природу, туда, где зелено, свежо и прохладно. Так куда, в какие районы Азербайджана ехать, чтобы не было "из огня, да в полымя".

Традиционно, самые "уикендные" места в Азербайджане - это Губа-Хачмазский регион, Шамахы-Имаи ллы-Габала, а теперь и с введением в строй прекрасной трассы и южный регион - Масаллы-Лянкяран-Астара.

Конечно, фактор дальности дороги немаловажен, но ещё важнее погода, которая нас там встретит. Ведь убегая из жаркого Баку, хочется укрыться в тени деревьев лесов Губы и рядом с прохладными водоёмами, будь то пляжи Набрани или небольшие озёра Габалы и Шамахы.

ХАЧМАЗ. Всего час с небольшим на автомобиле, и вы в Хачмазе с его небольшими, но очень живописными зелёными лесочками, холодными ручьями. озёрами и всеми удобствами для веселого семейного отдыха. Через каждую пару километров здесь работают рестораны с местами для отдыха и небольшими деревянными коттеджами, а в некоторых из них и бассейны с детскими площадками.

А ещё через пару десятков км, начиная с посёлка Мухтадыр и по берегу Каспия, расположены десятки отелей, гостевых домов, домов отдыха, на разный вкус и карман. Да, среди них есть и очень дорогие с полным пансионом, бассейнами, барами и ресторанами, с собственным пляжным участком.

Но выбор есть, можно поселиться и частных домах с питанием, ведь всего на пару дней, просто провести выходные, можно и не заморачиваться с бронированием. Ведь самое главное, что вы, живя почти в лесу, через дорогу можете войти в прохладную воду Каспийского моря.

ГУБА. Для тех, кто предпочитает тихий отдых в лесу, среди деревьев, стоит поехать в Губу, а конкретнее, в Галаалты. Да, здесь немного мест с полным набором туристического отдыха, как в самой Губе, но ведь Галаалты тем и привлекает людей, что это скорее место для пикников и непритязательных людей, желающих быть поближе к природе, а не ищущих особый комфорт.

Здесь можно на сутки остановиться в небольшом домике, поесть шашлыки в одном из многочисленных, так называемых "ресторанчиках", погулять по лесу, куда даже днём не пробивается солнечный свет. Именно для этих мест подходит выражение - "выехать на природу". Галааты - минимум удобств, но максимум впечатлений!

ШАМАХЫ. Опять-таки, близость к столице, чуть более часа езды, прохладная погода даже в разгар лета. Но в отличие от северных районов страны, здесь не так много отелей и гостиниц, да и цены чуть повыше, но немало домов, сдаваемых на пару дней, небольших придорожных ресторанов, кафе и чайных домиков.

Есть, конечно, и дорогие отели, особенно на берегу нескольких озёр, с полным списком предоставляемых услуг, вплоть до организации рыбалки, катания на лодках и т.д.

ГАБАЛА. Природа вся та же, но уже количество отелей и гостевых домов намного больше, да и уровень совсем другой, как в смысле мест общественного питания, так и развлечений, ночной жизни, прогулок по природе. Чего стоит только великолепное по красоте озеро Нохур, живописные горы - тут точно можно поймать прохладу в самый знойный день.

ЛЯНКЯРАН. Когда в столице, в разгар лета, температура воздуха превышает 35 и более градусов, в Лянкяранской зоне намного прохладнее и комфортнее. Добраться сюда по новой дороге уже совсем не сложно. В Лянкаране есть отели даже для самых притязательных клиентов, привыкших к роскоши. Бог не обидел эти места великолепной природой, леса и озёра, речки и ручьи, горы и водопады, на любой вкус. Не говоря уже о побережье Каспийского моря - в Лянкаране можно и укрыться от жары, и позагорать.

Начиная с МАСАЛЛЫ и вплоть до АСТАРЫ, десятки, а то и сотни придорожных кафе, ресторанов, чайных домиков, делают дорогу в этот регион намного приятнее и вкуснее. Отели и гостевые дома на любой карман, ну а главная фишка этого региона, местная кухня, единственное, что может отвлечь вас от прогулок по горам, лесам, другим местным красотам. Даже двухдневная поездка в этот регион, может быть настолько запоминающейся, что вы забудете о том, что просто убежали от столичной жары, решите провести здесь все последующие выходные.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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