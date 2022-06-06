Санаторно-курортные центры Азербайджана

И горы, и равнины Азербайджана целебны своим чистейшим воздухом, источниками, растениями и т.д. Сезон начинается и, учитывая это, представляем читателям актуальные цены на санаторно-курортное лечение в нашей стране, т.е. полный пансион в местных санаториях и бальнеологических курортах, на лечебный отдых в целом.

НАФТАЛАН

Город Нафталан веками славился уникальной целебной нефтью, которую здесь добывают и используют для лечения всевозможных болезней.

Согласно древней легенде, волшебница по имени Медея дала аргонафту Ясону, герою древнегреческого эпоса, странную мазь. Эта мазь защищала его от огня и пожаров и позволяла защитить его тело от ожогов. Нафталанскую нефть воспринимали как подобную мазь и еще с древних времен тысячи людей из разных уголков Азии, а также из далекой Индии приезжали в Азербайджан, чтобы избавиться от различных болезней, и лечились у себя на родине с помощью этой нефти. Отсюда в восточные страны отправлялись караваны верблюдов, груженные бутылками с нефтью.

Можно назвать не менее 15 действующих здесь санаториев. Выбираем случайную дату для цен, например, 1 июля - 15 июля. Итак, график:

Название Количество звезд Что входит Цена Garabağ Resort&SPA 5 * 3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*, физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, НАФТОВИТ, ингаляции 2016 AZN Chinar Hotel&SPA Naftalan 5* 3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*, физиотерапия, СПА, нафталановые и йодобромные ванны 1855 AZN Gold Naftalan 5* 3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*, физиотерапия, СПА, нафталановые ванны 1204 AZN Park Naftalan 4* 3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*, физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, массаж 1205 AZN Naftalan Hotel&SPA 4* 3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*, физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, НАФТОВИТ, массаж 1050 AZN Gashalti health Naftalan 5* 3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*, физиотерапия, СПА, нафталановые и йодобромные ванны, USM. 980 AZN Kəpəz 4* 3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*, физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, массаж, ингаляции, EXO KQ. 700 AZN Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi 3* 3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*, физиотерапия, СПА, нафталановые и йодобромные ванны, масаж 588 AZN Sehirli Naftalan 3* 3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*, физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, массаж 420 AZN

* Лечебные процедуры включают: дарсонваль, УФО, соллюкс, магнито-, ультразвуковую и лазеротерапию, амплипульс, электрофорез и диагностику профильными врачами.

ГАЛААЛТЫ

Комплекс расположен в селе Чираггала, одном из древних памятников истории и культуры, под отвесной скалой. Рядом с поселком есть лечебная минеральная вода.

Минеральная вода Галаалты - природная, лечебно-столовая минеральная вода, принимаемая в Азербайджане после еды (преимущественно после обеда и ужина), а также при лечении различных заболеваний и для других целей. Содержит фенол, алифатические кислоты, микроэлементы. Гидрогеологические, физико-химические и биохимические исследования, проведенные учеными, показали, что минеральная вода в Галаалты идентична воде Нафтусия, добываемой в Закарпатье (Трускавец). До открытия минеральной воды "Галаалты" трускавецкая "Нафтуся" была единственной в этой категории в бывшем СССР.

Вода Галаалты не может храниться долго. Эта вода должна использоваться на месте, т.е. не рекомендуется ее расфасовывать, так как уже через сутки в этой воде образуются аммиачные соединения. По этой причине с 1976 года здесь действует санаторий "Галаалты". Полностью обновленная здравница открыла свои двери в 2015 году.

Курс лечения здесь делится на пакеты:

Конец последствиям сидячего образа жизни 3 дня

• Трехразовое питание

• Консультация с врачом-курортологом

• СПА и лечебный центр (закрытый и открытый бассейны, фитнес-центр, хамам, сауна)

• TENS-терапия

• Процедура амплиплюс

• Процедура лимфодренаж

• Дубаж

• Массаж

• Применение озокерита

• Сауна, турецкая баня

• Организация программы тренировок в фитнес-центреqramının

• Организация прогулок на чистом воздухе

• Назначение минеральной воды Галаалты 359 AZN *Цена на одного человека в двухместном номере. Красота 3 дня

• Трехразовое питание

• Консультация с врачом-курортологом

• СПА и лечебный центр (закрытый и открытый бассейны, фитнес-центр, хамам, сауна)

• Парафиновая аппликация

• Процедура дарсонваль

• Гидроколонотерапия

• Применение озокерита

• TENS-терапия

• Душ Шарко

• Maссаж

• Назначение минеральной воды Галаалты 359 AZN *Цена на одного человека в двухместном номере. Новая диета 1 день

• Осмотр в лечебном центре

• Лечение

• Медицинские процедуры

• Трехразовое диетическое питание 105 AZN *Цена на одного человека в двухместном номере. Лечение аллергий 3 дня Трехразовое питание

Консультация с врачом-курортологом

СПА и лечебный центр (закрытый и открытый бассейны, фитнес-центр, хамам, сауна)

Парафиновая аппликация

Процедура дарсонваль Kalipso O3

Озонотерапия

Дубаж

Массаж

Назначение минеральной воды Галаалты 359 AZN *Цена на одного человека в двухместном номере. Лечение постковидных последствий 3 дня Трехразовое питание

Консультация с врачом-курортологом

СПА и лечебный центр (закрытый и открытый бассейны, фитнес-центр, хамам, сауна)

Магнитотерапия

Процедура дарсонваль

Процедура лимфодренажа

Процедура электрофореза

Tens-терапия

Массаж

Назначение минеральной воды Галаалты 359 AZN *Цена на одного человека в двухместном номере. Специально для молодоженов 1 день

Трехразовое питание (цена может упасть с с уменьшением разовости питания),

декор, шампанское или вино, романтический ужин

В личной СПА зоне: массаж на двоих, пользование отдельным джакузи и сауной

Завтрак в номер (по желанию)

Ранний въезд в 10:00 и поздний выезд в 15:00

Боулинг и караоке 339 AZN

ИСТИСУ

В целом минеральные источники в Азербайджане неисчерпаемы: Абшеронский полуостров, Нахчыванская АР, Карабах, Лачbн-Кяльбаджар, Гянджа-Газах, Шамахы, Шеки-Загатала, Лянкяран, Бабазанан и даже Аранская зона обладают разнообразными природными лечебными ресурсами. Однако следует отметить, что сегодня речь идет о полном комплексе здравниц. Поэтому, конечно же, мы не могли не упомянуть о действующем санатории "Лянкяран Истису" и оздоровительном курорте "Лянкяранские источники".

На территории Лянкяранского санатория Истису имеется 12 действующих источников воды, в том числе 7 колодцев и 5 родников. В зависимости от температуры источники подразделяются на изотермальные, термальные и гипертермальные воды. В центре проводится лечение ряда заболеваний.

Здесь также для гостей подготовлены пакеты предложений:

Название пакета Что входит Цена Истису - источник силы 2 ночи/3 дня Трехразовое питание

По 2 лечебные процедуры каждый день 286 AZN *Цена на одного человека в двухместном номере Здоровая жизнь 4 ночи/5 дней Консультация врача

Жемчужная ванна

Капсула озона

Лечебная ванна

Ароматерапевтический массаж

Озонотерапия (в/в инфузии) 436 AZN

ДУЗДАГ

Дуздагский 5-звездочный курортный комплекс, действующий с 2008 года, состоит из 144 номеров, включая 100 стандартных, 35 малых люксов, 8 люксов, отеля на с 1 королевских апартаментов, а также 7 вилл и пещеры. Пещера Дуздаг предлагает лечение в соляных шахтах людям, страдающим бронхиальной астмой и аллергией.

Поскольку шахта расположена горизонтально, больные входят в подземельную часть после адаптации. Также вентиляция в шахте естественная, микробный уровень низкий, аллергены отсутствуют. Влажность и температура в пещере всегда постоянны.

В пещере 47 комнат с комфортными условиями для лечения 128 пациентов одновременно. Лечение организовано в две смены, дневную и ночную. Что касается цен, то лечебный отдых должен длиться минимум 1 неделю и максимум 2 недели. Продолжительность лечения определяет врач после консультации. Цена на человека 90 AZN. Предусмотрено 3-разовое питание, лечение в пещере, пользование СПА и акпарком и т.д.

ШАХДАГ ГУБА & ТРУСКАВЕЦ

В центре Губы в советское время был гостиничный комплекс "Шахдаг", а сейчас гостиница стала здравницей.

Этот комплекс предлагает специализированный курс лечения для страдающих эндокринологическими проблемами, сахарным диабетом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В комплексе также есть соляная комната и специальные каштановые ванны для страдающих варикозным расширением вен.

Ознакомимся с актуальными ценами:

250 AZN на человека за 3 ночи/4 дня

В санаторно-курортный пакет входит:

• Обследование (лабораторный анализ, ЭКГ);

• Консультация врача;

• Физиотерапевтические процедуры, минеральные ванны, природная минеральная вода Нафтусия;

• 5 лечебных процедур ежедневно;

• 3-разовое питание (диетические столы, фуршеты);

• Крытый и открытый бассейны;

• Фитнес и СПА.

Будьте всегда здоровы!

AviaTravel

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