Санаторно-курортные центры Азербайджана - УСЛОВИЯ - ЦЕНЫ
И горы, и равнины Азербайджана целебны своим чистейшим воздухом, источниками, растениями и т.д. Сезон начинается и, учитывая это, представляем читателям актуальные цены на санаторно-курортное лечение в нашей стране, т.е. полный пансион в местных санаториях и бальнеологических курортах, на лечебный отдых в целом.
НАФТАЛАН
Город Нафталан веками славился уникальной целебной нефтью, которую здесь добывают и используют для лечения всевозможных болезней.
Согласно древней легенде, волшебница по имени Медея дала аргонафту Ясону, герою древнегреческого эпоса, странную мазь. Эта мазь защищала его от огня и пожаров и позволяла защитить его тело от ожогов. Нафталанскую нефть воспринимали как подобную мазь и еще с древних времен тысячи людей из разных уголков Азии, а также из далекой Индии приезжали в Азербайджан, чтобы избавиться от различных болезней, и лечились у себя на родине с помощью этой нефти. Отсюда в восточные страны отправлялись караваны верблюдов, груженные бутылками с нефтью.
Можно назвать не менее 15 действующих здесь санаториев. Выбираем случайную дату для цен, например, 1 июля - 15 июля. Итак, график:
|
Название
|
Количество звезд
|
Что входит
|
Цена
|
Garabağ Resort&SPA
|
5 *
|
3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,
физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, НАФТОВИТ, ингаляции
|
2016 AZN
|
Chinar Hotel&SPA Naftalan
|
5*
|
3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,
физиотерапия, СПА, нафталановые и йодобромные ванны
|
1855 AZN
|
Gold Naftalan
|
5*
|
3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,
физиотерапия, СПА, нафталановые ванны
|
1204 AZN
|
Park Naftalan
|
4*
|
3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,
физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, массаж
|
1205 AZN
|
Naftalan Hotel&SPA
|
4*
|
3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,
физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, НАФТОВИТ, массаж
|
1050 AZN
|
Gashalti health Naftalan
|
5*
|
3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,
физиотерапия, СПА, нафталановые и йодобромные ванны, USM.
|
980 AZN
|
Kəpəz
|
4*
|
3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,
физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, массаж, ингаляции, EXO KQ.
|
700 AZN
|
Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi
|
3*
|
3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,
физиотерапия, СПА, нафталановые и йодобромные ванны, масаж
|
588 AZN
|
Sehirli Naftalan
|
3*
|
3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,
физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, массаж
|
420 AZN
* Лечебные процедуры включают: дарсонваль, УФО, соллюкс, магнито-, ультразвуковую и лазеротерапию, амплипульс, электрофорез и диагностику профильными врачами.
ГАЛААЛТЫ
Комплекс расположен в селе Чираггала, одном из древних памятников истории и культуры, под отвесной скалой. Рядом с поселком есть лечебная минеральная вода.
Минеральная вода Галаалты - природная, лечебно-столовая минеральная вода, принимаемая в Азербайджане после еды (преимущественно после обеда и ужина), а также при лечении различных заболеваний и для других целей. Содержит фенол, алифатические кислоты, микроэлементы. Гидрогеологические, физико-химические и биохимические исследования, проведенные учеными, показали, что минеральная вода в Галаалты идентична воде Нафтусия, добываемой в Закарпатье (Трускавец). До открытия минеральной воды "Галаалты" трускавецкая "Нафтуся" была единственной в этой категории в бывшем СССР.
Вода Галаалты не может храниться долго. Эта вода должна использоваться на месте, т.е. не рекомендуется ее расфасовывать, так как уже через сутки в этой воде образуются аммиачные соединения. По этой причине с 1976 года здесь действует санаторий "Галаалты". Полностью обновленная здравница открыла свои двери в 2015 году.
Курс лечения здесь делится на пакеты:
|Конец последствиям сидячего образа жизни
|
3 дня
|
359 AZN
*Цена на одного человека в двухместном номере.
|
Красота
|
3 дня
|
359 AZN
*Цена на одного человека в двухместном номере.
|
Новая диета
|
1 день
|
105 AZN
*Цена на одного человека в двухместном номере.
|
Лечение аллергий
|
3 дня
|
359 AZN
*Цена на одного человека в двухместном номере.
|
Лечение постковидных последствий
|
3 дня
|
359 AZN
*Цена на одного человека в двухместном номере.
|
Специально для молодоженов
|
|
339 AZN
ИСТИСУ
В целом минеральные источники в Азербайджане неисчерпаемы: Абшеронский полуостров, Нахчыванская АР, Карабах, Лачbн-Кяльбаджар, Гянджа-Газах, Шамахы, Шеки-Загатала, Лянкяран, Бабазанан и даже Аранская зона обладают разнообразными природными лечебными ресурсами. Однако следует отметить, что сегодня речь идет о полном комплексе здравниц. Поэтому, конечно же, мы не могли не упомянуть о действующем санатории "Лянкяран Истису" и оздоровительном курорте "Лянкяранские источники".
На территории Лянкяранского санатория Истису имеется 12 действующих источников воды, в том числе 7 колодцев и 5 родников. В зависимости от температуры источники подразделяются на изотермальные, термальные и гипертермальные воды. В центре проводится лечение ряда заболеваний.
Здесь также для гостей подготовлены пакеты предложений:
|
Название пакета
|Что входит
|
Цена
|
Истису - источник силы
|
2 ночи/3 дня
|
286 AZN
*Цена на одного человека в двухместном номере
|
Здоровая жизнь
|
4 ночи/5 дней
|
436 AZN
ДУЗДАГ
Дуздагский 5-звездочный курортный комплекс, действующий с 2008 года, состоит из 144 номеров, включая 100 стандартных, 35 малых люксов, 8 люксов, отеля на с 1 королевских апартаментов, а также 7 вилл и пещеры. Пещера Дуздаг предлагает лечение в соляных шахтах людям, страдающим бронхиальной астмой и аллергией.
Поскольку шахта расположена горизонтально, больные входят в подземельную часть после адаптации. Также вентиляция в шахте естественная, микробный уровень низкий, аллергены отсутствуют. Влажность и температура в пещере всегда постоянны.
В пещере 47 комнат с комфортными условиями для лечения 128 пациентов одновременно. Лечение организовано в две смены, дневную и ночную. Что касается цен, то лечебный отдых должен длиться минимум 1 неделю и максимум 2 недели. Продолжительность лечения определяет врач после консультации. Цена на человека 90 AZN. Предусмотрено 3-разовое питание, лечение в пещере, пользование СПА и акпарком и т.д.
ШАХДАГ ГУБА & ТРУСКАВЕЦ
В центре Губы в советское время был гостиничный комплекс "Шахдаг", а сейчас гостиница стала здравницей.
Этот комплекс предлагает специализированный курс лечения для страдающих эндокринологическими проблемами, сахарным диабетом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В комплексе также есть соляная комната и специальные каштановые ванны для страдающих варикозным расширением вен.
Ознакомимся с актуальными ценами:
250 AZN на человека за 3 ночи/4 дня
В санаторно-курортный пакет входит:
• Обследование (лабораторный анализ, ЭКГ);
• Консультация врача;
• Физиотерапевтические процедуры, минеральные ванны, природная минеральная вода Нафтусия;
• 5 лечебных процедур ежедневно;
• 3-разовое питание (диетические столы, фуршеты);
• Крытый и открытый бассейны;
• Фитнес и СПА.
Будьте всегда здоровы!
AviaTravel
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