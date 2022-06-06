Санаторно-курортные центры Азербайджана
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И горы, и равнины Азербайджана целебны своим чистейшим воздухом, источниками, растениями и т.д. Сезон начинается и, учитывая это, представляем читателям актуальные цены на санаторно-курортное лечение в нашей стране, т.е. полный пансион в местных санаториях и бальнеологических курортах, на лечебный отдых в целом.

НАФТАЛАН

Город Нафталан веками славился уникальной целебной нефтью, которую здесь добывают и используют для лечения всевозможных болезней.

Согласно древней легенде, волшебница по имени Медея дала аргонафту Ясону, герою древнегреческого эпоса, странную мазь. Эта мазь защищала его от огня и пожаров и позволяла защитить его тело от ожогов. Нафталанскую нефть воспринимали как подобную мазь и еще с древних времен тысячи людей из разных уголков Азии, а также из далекой Индии приезжали в Азербайджан, чтобы избавиться от различных болезней, и лечились у себя на родине с помощью этой нефти. Отсюда в восточные страны отправлялись караваны верблюдов, груженные бутылками с нефтью.

Можно назвать не менее 15 действующих здесь санаториев. Выбираем случайную дату для цен, например, 1 июля - 15 июля. Итак, график:

Название

Количество звезд

Что входит

Цена

Garabağ Resort&SPA    

5 *

3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,

физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, НАФТОВИТ, ингаляции

2016 AZN

Chinar Hotel&SPA Naftalan

5*

3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,

физиотерапия, СПА, нафталановые и йодобромные ванны 

1855 AZN

Gold Naftalan

5*

3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,

физиотерапия, СПА, нафталановые ванны

1204 AZN

Park Naftalan

4*

3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,

физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, массаж

1205 AZN

Naftalan Hotel&SPA

4*

3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,

физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, НАФТОВИТ, массаж

1050 AZN

Gashalti health Naftalan

5*

3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,

физиотерапия, СПА, нафталановые и йодобромные ванны, USM.

980 AZN

Kəpəz

4*

3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,

физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, массаж, ингаляции, EXO KQ.        

700 AZN

Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi      

3*

3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,

физиотерапия, СПА, нафталановые и йодобромные ванны, масаж

588 AZN

Sehirli Naftalan

3*

3-разовое питание, лабораторные исследования, лечебные процедуры*,

физиотерапия, СПА, нафталановые ванны, массаж

420 AZN

* Лечебные процедуры включают: дарсонваль, УФО, соллюкс, магнито-, ультразвуковую и лазеротерапию, амплипульс, электрофорез и диагностику профильными врачами.

ГАЛААЛТЫ

Комплекс расположен в селе Чираггала, одном из древних памятников истории и культуры, под отвесной скалой. Рядом с поселком есть лечебная минеральная вода.

Минеральная вода Галаалты - природная, лечебно-столовая минеральная вода, принимаемая в Азербайджане после еды (преимущественно после обеда и ужина), а также при лечении различных заболеваний и для других целей. Содержит фенол, алифатические кислоты, микроэлементы. Гидрогеологические, физико-химические и биохимические исследования, проведенные учеными, показали, что минеральная вода в Галаалты идентична воде Нафтусия, добываемой в Закарпатье (Трускавец). До открытия минеральной воды "Галаалты" трускавецкая "Нафтуся" была единственной в этой категории в бывшем СССР.

Вода Галаалты не может храниться долго. Эта вода должна использоваться на месте, т.е. не рекомендуется ее расфасовывать, так как уже через сутки в этой воде образуются аммиачные соединения. По этой причине с 1976 года здесь действует санаторий "Галаалты". Полностью обновленная здравница открыла свои двери в 2015 году.

Курс лечения здесь делится на пакеты:

Конец последствиям сидячего образа жизни

3 дня
• Трехразовое питание
• Консультация с врачом-курортологом
• СПА и лечебный центр (закрытый и открытый бассейны, фитнес-центр, хамам, сауна)
• TENS-терапия
• Процедура амплиплюс 
• Процедура лимфодренаж 
• Дубаж
• Массаж
• Применение озокерита
• Сауна, турецкая баня
• Организация программы тренировок в фитнес-центреqramının 
• Организация прогулок на чистом воздухе
• Назначение минеральной воды Галаалты

359 AZN

*Цена на одного человека в двухместном номере.

Красота

3 дня
• Трехразовое питание
• Консультация с врачом-курортологом
• СПА и лечебный центр (закрытый и открытый бассейны, фитнес-центр, хамам, сауна)
• Парафиновая аппликация
• Процедура дарсонваль
• Гидроколонотерапия 
• Применение озокерита
• TENS-терапия
• Душ Шарко
• Maссаж
• Назначение минеральной воды Галаалты

359 AZN

*Цена на одного человека в двухместном номере.

Новая диета

1 день
• Осмотр в лечебном центре
• Лечение
• Медицинские процедуры 
• Трехразовое диетическое питание

105 AZN

*Цена на одного человека в двухместном номере.

Лечение аллергий

3 дня

  • Трехразовое питание
  • Консультация с врачом-курортологом
  • СПА и лечебный центр (закрытый и открытый бассейны, фитнес-центр, хамам, сауна)
  • Парафиновая аппликация
  • Процедура дарсонваль Kalipso O3
  • Озонотерапия
  • Дубаж
  • Массаж
  • Назначение минеральной воды Галаалты

359 AZN

*Цена на одного человека в двухместном номере.

Лечение постковидных последствий

3 дня

  • Трехразовое питание
  • Консультация с врачом-курортологом
  • СПА и лечебный центр (закрытый и открытый бассейны, фитнес-центр, хамам, сауна)
  • Магнитотерапия
  • Процедура дарсонваль
  • Процедура лимфодренажа
  • Процедура электрофореза
  • Tens-терапия
  • Массаж
  • Назначение минеральной воды Галаалты

359 AZN

*Цена на одного человека в двухместном номере.

Специально для молодоженов
  • 1 день
  • Трехразовое питание (цена может упасть с с уменьшением разовости питания),
  • декор, шампанское или вино, романтический ужин
  • В личной СПА зоне: массаж на двоих, пользование отдельным джакузи и сауной
  • Завтрак в номер (по желанию)
  • Ранний въезд в 10:00 и поздний выезд в 15:00
  • Боулинг и караоке

339 AZN

ИСТИСУ

В целом минеральные источники в Азербайджане неисчерпаемы: Абшеронский полуостров, Нахчыванская АР, Карабах, Лачbн-Кяльбаджар, Гянджа-Газах, Шамахы, Шеки-Загатала, Лянкяран, Бабазанан и даже Аранская зона обладают разнообразными природными лечебными ресурсами. Однако следует отметить, что сегодня речь идет о полном комплексе здравниц. Поэтому, конечно же, мы не могли не упомянуть о действующем санатории "Лянкяран Истису" и оздоровительном курорте "Лянкяранские источники".

На территории Лянкяранского санатория Истису имеется 12 действующих источников воды, в том числе 7 колодцев и 5 родников. В зависимости от температуры источники подразделяются на изотермальные, термальные и гипертермальные воды. В центре проводится лечение ряда заболеваний.

Здесь также для гостей подготовлены пакеты предложений:

Название пакета

 Что входит

Цена

Истису - источник силы     

2 ночи/3 дня

  • Трехразовое питание 
  • По 2 лечебные процедуры каждый день

286 AZN

*Цена на одного человека в двухместном номере

Здоровая жизнь

4 ночи/5 дней

  • Консультация врача

  • Жемчужная ванна

  • Капсула озона

  • Лечебная ванна

  • Ароматерапевтический массаж

  • Озонотерапия (в/в инфузии)

436 AZN

ДУЗДАГ

Дуздагский 5-звездочный курортный комплекс, действующий с 2008 года, состоит из 144 номеров, включая 100 стандартных, 35 малых люксов, 8 люксов, отеля на с 1 королевских апартаментов, а также 7 вилл и пещеры. Пещера Дуздаг предлагает лечение в соляных шахтах людям, страдающим бронхиальной астмой и аллергией.

Поскольку шахта расположена горизонтально, больные входят в подземельную часть после адаптации. Также вентиляция в шахте естественная, микробный уровень низкий, аллергены отсутствуют. Влажность и температура в пещере всегда постоянны.

В пещере 47 комнат с комфортными условиями для лечения 128 пациентов одновременно. Лечение организовано в две смены, дневную и ночную. Что касается цен, то лечебный отдых должен длиться минимум 1 неделю и максимум 2 недели. Продолжительность лечения определяет врач после консультации. Цена на человека 90 AZN. Предусмотрено 3-разовое питание, лечение в пещере, пользование СПА и акпарком и т.д.

ШАХДАГ ГУБА & ТРУСКАВЕЦ

В центре Губы в советское время был гостиничный комплекс "Шахдаг", а сейчас гостиница стала здравницей.

Этот комплекс предлагает специализированный курс лечения для страдающих эндокринологическими проблемами, сахарным диабетом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В комплексе также есть соляная комната и специальные каштановые ванны для страдающих варикозным расширением вен.

Ознакомимся с актуальными ценами:

250 AZN на человека за 3 ночи/4 дня

В санаторно-курортный пакет входит:

• Обследование (лабораторный анализ, ЭКГ);

• Консультация врача;

• Физиотерапевтические процедуры, минеральные ванны, природная минеральная вода Нафтусия;

• 5 лечебных процедур ежедневно;

• 3-разовое питание (диетические столы, фуршеты);

• Крытый и открытый бассейны;

• Фитнес и СПА.

Будьте всегда здоровы!

AviaTravel

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