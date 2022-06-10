Япония вновь начала принимать иностранных туристов

Япония с пятницы разрешила въезд иностранным туристам из ряда стран, включая Россию, впервые с начала пандемии весной 2020 года. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, пока это касается только небольших туристических групп, сообщает Управление по туризму Японии.

В общей сложности снятие ограничений касается 98 государств и регионов, где ситуация с распространением COVID-19 стабильна. В список помимо РФ входят большинство западных стран, а также Китай, Южная Корея, Таиланд, Индонезия и т. д.

Для въезда в Японию необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сданный до вылета из страны пребывания, а также медицинскую страховку, покрывающую все расходы в случае заражения COVID-19. По прибытии в Японию сдавать дополнительные тесты на коронавирус или проходить карантин не требуется.

Правила пребывания

Туристы во время поездки по Японии должны везде в обязательном порядке носить маски, а также пользоваться санитайзерами. Кроме того, японские власти будут требовать от туроператоров тщательно следить за соблюдением мер контроля против распространения коронавируса, вести учет посещения мест и даже рассадки людей в общественном или экскурсионном транспорте.

При обнаружении симптомов коронавируса у кого-либо из группы этот человек и те, кто близко с ним контактировал, будут помещены в карантин. Остальные смогут продолжить поездку. Штрафов за несоблюдение антиковидных мер не предусмотрено, однако нарушителям может быть отказано в продолжении тура.

В мае Япония провела тестовые туры для туристов из США, Австралии, Сингапура и Таиланда. Эксперимент прошел успешно, за исключением ситуации с группой из Таиланда, у одного из участников которой был обнаружен коронавирус. В результате поездка тайской группы была прервана.

Цели на будущее

Япония с 1 июня в преддверии возобновления приема туристических групп повысила дневной лимит на въезд в страну с 10 тыс. до 20 тыс. человек. С 1 июля этот показатель может быть увеличен до 30 тыс. До пандемии в 2019 году в Японию в день прилетали около 140 тыс. человек.

Японские власти пока не дают прогнозов относительно того, когда они смогут разрешить въезд индивидуальным туристам из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. Тем не менее правительство Японии в целом настроено на постепенное расширение приема иностранных туристов, что должно поддержать бизнес, пострадавший от пандемии.

В рамках этой политики с июля планируется вновь открыть для самолетов иностранных авиакомпаний аэропорты на популярных среди туристов островах Окинава и Хоккайдо. Сейчас иностранные самолеты принимают только пять аэропортов Японии, включая токийские Ханэда и Нарита, а также Кансай в городе Осака.

Число иностранных туристов в Японии неуклонно росло вплоть до 2019 года, когда был поставлен абсолютный рекорд - 31,88 млн человек. В 2020 году власти ставили цель добиться показателя 40 млн человек в связи с запланированной летней Олимпиадой в Токио. Однако из-за пандемии эти цели так и не были выполнены, а Игры пришлось переносить на 2021 год и проводить без болельщиков из-за рубежа.