Таиланд снова упростил правила въезда для туристов

Власти Таиланда снова смягчили коронавирусные ограничения для туристов. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на решение оперштаба королевства, передает Day.Az.

С 1 июля упрощаются правила въезда в страну для всех иностранных туристов - отменяется требование обязательной регистрации в Thailand Pass. Теперь сервис будет использоваться в качестве коммуникации: с его помощью путешественники могут предупредить о появившихся у них во время пребывания в Таиланде симптомах коронавируса.

Сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты будут проверять при посадке на рейс, при этом непривитым или не сдавшим анализ туристам также разрешен въезд в Таиланд - для этого им потребуется пройти экспресс-тест по прибытии. Также путешественникам больше не нужно приобретать страховку от COVID-19.

Помимо прочего, в некоторых районах продливаются часы работы ночных развлекательных заведений, отменяется требование ношения масок на открытом воздухе.