https://news.day.az/tourism/1474437.html В Баку проходит 11-я конференция министров туризма стран ОИС - ФОТО
В Баку проходит 11-я конференция министров туризма стран ОИС - ФОТО
В Баку 28 июня проходит 11-я конференция министров туризма стран-участниц ОИС.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции, организованной в Конгресс-центре столицы, принимают участие министры туризма стран ОИС, руководители туристических ассоциаций и другие официальные лица.
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