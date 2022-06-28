В Баку проходит 11-я конференция министров туризма стран ОИС
Depozit faizini öncədən al!

В Баку 28 июня проходит 11-я конференция министров туризма стран-участниц ОИС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции, организованной в Конгресс-центре столицы, принимают участие министры туризма стран ОИС, руководители туристических ассоциаций и другие официальные лица.

Новость обновляется