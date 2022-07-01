"Детский" Стамбул: ТОП-10 мест для малышей и подростков

Путешествовать с детьми, конечно, сложно, но вместе с тем, мега интересно: столько ярких эмоций, восторженных впечатлений и неподдельного интереса ко всему окружающему не подарит ни одна "взрослая" поездка. Вместе с тем, если вы отправляетесь на отдых с детьми, необходимо учитывать и их интересы, и подобрать маршрут так, чтобы и они могли вдоволь насладиться играми и новыми открытиями.

Поскольку самым популярным направлением для зарубежных поездок для азербайджанцев продолжает оставаться турецкий Стамбул, то сегодня представляем вам 10 суперинтересных детских мест в этом городе.

1. "SNOW PARK" в торговом центре "Torium". Он находится в районе Esenyurt на улице Turgut Ozal и просто создан для того, чтобы совместить приятное с еще более приятным. Пока вы будете шопиться в бутиках и магазинах центра, ваши дети будут в снежном раю под присмотром работников зимнего парка. Здесь для них сооружен каток и лыжная трасса, трамплины для прыжков и просто великолепный трек для сноубординга протяженностью 55 метров. Младшие могут покататься на тюбингах или вылепить снеговиков, поваляться в многочисленных сугробах и поиграть в снежки. Всю необходимую экипировку и оборудование вам выдадут в прокате. При желании вы можете понаблюдать за детьми через прозрачную перегородку. То, что наши дети не видят в Баку из-за отсутствия снега, вы можете подарить им здесь. Пусть снег здесь искусственный, но они ведь этого не знают, главное, холодный и хрустящий. Поверьте, дети будут в восторге!

2. ISTANBUL THEME PARK - это стамбульский Диснейленд, на огромной территории которого расположился тематический парк с 50 аттракционами, концертным стадионом, ресторанами, кафе и даже с собственным отелем. Это город развлечений для детей и взрослых расположен в районе Эюп в Стамбуле и привлекает тысячи туристов со всего света. В нем три зоны: историческая, игровая и приключенческая. Для маленьких детей более привлекательна игровая зона с замком со сказочными персонажами, маленькими подъемниками Mini Küle, с лодками, путешествующими по разным странам. Они могут поездить на маленьких машинах с соблюдением правил уличного движения, покататься на невысоких каруселях и аттракционах.

Самое интересное начинается в приключенческой зоне и не только для детей старше 10 лет, но и для взрослых. Аттракцион " King-Kong" на 15 метровой высоте, "Викинг" и "Авантюрист" захватывают дух, а "Темница" заставляет дрожать от страха. Вряд ли кто откажется поорать от страха на сумасшедших американских горках, подняться на высоту до 30 метров и резко сорваться вниз, получив максимальную дозу адреналина. Даже не каждый взрослый решится сесть на вертушки с 360 градусными оборотами и вращениями. Но дети посмелее нас и их счастливые лица будут вам в радость. Вам не хватит времени, чтобы обойти даже половину всех аттракционов, а дети будут требовать продолжения. Устав и проголодавшись, вы не только можете подкрепиться в многочисленных ресторанах или кафе, но и посетить 5D кинотеатр с его спецэффектами. Короче, день будет незабываем!

3. FORESTANBUL MACERA PARKI - это место точно подойдет тойкатегории детей, у которых энергия бьет через край и обычных карусельно-качельных развлечений им не хватает. В стамбульском районе Taşdelen - Gekmeköy, в лесном массиве на огромной открытой территории сооружен парк приключений для активного отдыха. Это место, где ваш ребенок почувствует себя настоящим Тарзаном, прыгающим с дерева на дерево. При помощи канатов дети будут пониматься на деревья, прыгать с тарзанки, преодолевать препятствия на Zip line, прыгать с высоты башен и с деревьев. Короче, они будут делать все то, что вы им не разрешаете дома. Это будет день экстрима на свежем воздухе, в лесу, с элементами опасности и адреналином. Но, конечно, все это будет под наблюдением и руководством инструкторов и с необходимой страховкой. Поверьте, это приключение несколько успокоит гиперактивных детей и запомнится надолго!

4. LEGOLAND - если ребенок еще мал для активных игр, то сводите его сюда. Он расположен в торговом центре Forum Istanbul в районе Bayrampaşa. З Сюда не впустят взрослых без сопровождения детей до 14 лет. Всего в Тематическом парке 15 игровых площадок. Прямо на входе собранные из LEGO макеты самых популярных достопримечательностей мира - Тадж Махал и Эйфелева башня, Биг Бен и Статуя Свободы, мост через Босфор и Голубая мечеть Стамбула. Если правильно ответить на вопрос, на который дается три варианта ответа, начинает играть музыка. Дальше проходите в основную зону, где малыши получают самые различные виды LEGO и собирают все, что пожелают.

Дети чуть постарше в игровой зоне с горками и батутами, канатами и самыми безопасными развлечениями. Самое интересное для детей в зоне LEGO Racers, где они могут собрать гоночный автомобиль и обкатать его. Есть зал для просмотра мультика о LEGO, можно даже участвуя в нем, отвечая на вопросы. Можно пострелять из лазерных пистолетов, посмотреть фильм в 4D- кинотеатре, в общем, есть где и детей развлечь и самим отдохнуть.

5. JURRASSIC LAND - Тематический парк динозавров в том же Forum Istanbul. Это грандиозный образовательный и развлекательный комплекс, состоящий из нескольких залов, где можно узнать практически все о динозаврах. Это хорошая возможность совершить путешествие в прошлое и познакомиться с уникальным и загадочным миром этих животных, узнать больше об их жизни в увлекательной интерактивной форме.

6. АКВАРИУМЫ И ОКЕАНАРИУМЫ - их в Стамбуле два: это "Sea Life" или "Turkuazoo" в том же молле Forum Istanbul и один из крупнейших аквариумов в мире - Аква Флория, расположенный недалеко от бывшего аэропорта Ататюрк. Это незабываемое путешествие в мир морей и океанов, прекрасная возможность поближе познакомиться с их обитателями и побыть какое-то время в гармонии с природой, поражающей своими творениями.

7. FARUK YALÇIN ZOO - самый крупный зоопарк и Ботанический сад Турции. На огромнейшей территории в 200 тыс. кв.м вы увидите более трех тысяч видов животных и около 400 видов различных растений со всего мира. Вы не захотите уходить из этого прекрасного места, не осмотрев всего богатого разнообразия животного мира.

8. МУЗЕЙ ИГРУШЕК в районе Göztepe, недалеко от пристани Кадыкёй, уникальный частный музей - просто море восторга для малышей. Музей небольшой, но экспозиция достойная, представлены игрушки знаменитых людей, большая коллекция винтажных кукольных домиков, выполненных немецкими мастерами с потрясающей детализацией.

9. MOIPARK В MALL OF İSTANBUL - находится внутри ТЦ Mall of Istanbul. Полностью крытый парк, в дождливую погоду беспроигрышный вариант. Большая игровая площадка с американскими горками, бамперами, брачными кругами и множеством детских мастерских.

10. MINIATÜRK - парк архитектурных миниатюр в Стамбуле, расположенный на берегу Золотого Рога. На территории находятся 135 макетов зданий и сооружений, которые имеют в Турции и в мире широкую известность. Каждый макет является точной копией соответствующего сооружения, созданной из водоустойчивых материалов в соотношении 1:25 к оригиналу.

Словом, детям в Стамбуле точно скучать не придется!

Приятных путешествий!

AviaTravel

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