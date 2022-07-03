Странам Тюркского мира стоит расширить взаимные авиаперевозки
Depozit faizini öncədən al!

Странам Тюркского мира необходимо расширить взаимные направления пассажирских авиаперевозок.

Об этом сказал директор института прикладных этнополитических исследований Казахстана Талгат Калиев на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводится в городе Шуша, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Нам нужно расширить авиасообщение и установить более выгодные тарифы для развития туризма в тюркском мире", - сказал он.

Он также предложил формировать программы обмена кадрами, в частности, в сфере СМИ для интеграции тюркских стран.