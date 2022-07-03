https://news.day.az/tourism/1475954.html Странам Тюркского мира стоит расширить взаимные авиаперевозки - мнение
Странам Тюркского мира стоит расширить взаимные авиаперевозки - мнение
Странам Тюркского мира необходимо расширить взаимные направления пассажирских авиаперевозок.
Об этом сказал директор института прикладных этнополитических исследований Казахстана Талгат Калиев на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводится в городе Шуша, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Нам нужно расширить авиасообщение и установить более выгодные тарифы для развития туризма в тюркском мире", - сказал он.
Он также предложил формировать программы обмена кадрами, в частности, в сфере СМИ для интеграции тюркских стран.
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