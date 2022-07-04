Еще одна европейская пляжная страна отменила все ограничения на въезд

Власти еще одной европейской страны, Португалии, отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристов с 1 июля. Об этом пишет Diário da República со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новым правилам, прибывающие в популярную пляжную страну иностранные путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.

Отмечается, что решение об открытии страны для отдыхающих было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки, а также учитывая высокий уровень вакцинации населения от коронавирусной инфекции.