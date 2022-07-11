https://news.day.az/tourism/1478067.html Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Ирана
Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Ирана
Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Ирана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Ирана.
В сообщении отмечается, что в прошлом месяце во время визита президента Казахстана в Тегеран была достигнута договоренность об отмене визового режима между двумя странами.
Правительство Казахстана заявило, что для посещения страны гражданам Ирана получать визу не нужно. В сообщении отмечается, что граждане Ирана могут оставаться в Казахстане без визы в течение 14 дней. Также было отмечено, что в течение 180 дней граждане Ирана могут оставаться в Казахстане в общей сложности 42 дня (по 14 дней в каждой поездке).
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