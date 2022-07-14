Куда поехать из Измира?

Благодаря прямому рейсу из Баку в Измир (Buta Airways), у нас есть великолепная возможность поближе познакомиться с этим прекрасным регионом. О достопримечательностях самого Измира AviaTravel уже писал ранее, но есть и не менее интересные места, которые можно и нужно увидеть, потратив всего несколько часов на путешествие.

ШИРИНЧЕ

Как добраться?

Если вы едете из Измира, то лучше всего или на автобусе за полтора часа или такси за час. Цены меняются, но приблизительно от 5-8 долларов за билет на автобус, от 12-18 долларов за такси. Но всё это условно, учитывая нынешнюю ситуацию с инфляцией в Турции. Есть вариант и с поездом, это дешевле, но долго по времени. Если вы отдыхаете в Кушадасы, то оттуда в Ширинче всего км 30, так что ещё быстрее и дешевле.

Что посмотреть?

На высоте около 400 метров вы увидите горную деревушку, о которой знает почти весь мир. История этого места очень интересна и своеобразна, сюда приезжали голливудские звёзды Анджелина Джоли с Бредом Питтом и детьми, Том Круз, многие мировые знаменитости, чтобы спастись от так называемого "конца света", предсказанного индейцами майя. Ширинче вместе с фрацузской деревней Бюгараш считалась одним из двух мест, которые выживут в день "Х", то есть 21 декабря 2012 года. Но апокалипсис не состоялся, а популярность этой деревни еще более выросла.

Это небольшая горная деревня находится в очень красивом живописном месте и окружена виноградными и фруктовыми садами, а дома являются, как бы, образцами древней греко-турецкой архитектуры. Человек попадает в нереально красивый, старый мир с невероятно приветливыми и добрыми людьми, а при этом с очень даже хорошими качествами успешного торговца. В каждом доме вас пригласят попробовать вкуснейшие фруктовые вина собственного изготовления, прославившие эту деревню не только в Турции, но и на весь мир.

Вина из яблок, груш, персиков, дыни под брендом "Ширинче" - это уже солидная торговая марка, так что вряд ли вам удастся выйти из этих гостеприимных домов без нескольких бутылочек этого чудесного вина. А еще эта торговая улочка, где продаются сувениры, крема из фруктов для рук и лица, специи, местная одежда. Старинная церковь для любителей архитектуры, вкуснейшая долма для гурманов, невероятная природа для эстетов - всего не перечислить, надо приехать, увидеть, попробовать и получить несказанное удовольствие!

АЛАЧАТЫ

Говоря о турецких курортах, сразу приходит на ум - Анталья, Аланья, Бодрум, но если вы прилетели в Измир, то вам сразу назовут свою версию - Алачаты.

Как добраться?

От Измира до Алачаты около 80 км, поезд несколько утомителен, лучше или автобус за 5-8 долларов или такси за 15-20. Дорога займёт от часа на такси, до полутора на автобусе. Очень выгодны шаттлы Kiwibuses из аэропорта Мендерес, цена меняется, но всё равно недорого.

Что посмотреть?

Сам посёлок очень напоминает греческую деревню, но более весёлую и бесшабашную. Недаром местные бросили свои традиционные занятия и занялись приемом туристов, превратили свой посёлок в очень красивый необычный бутик, правда, цены наравне с бодрумовскими, то есть, слишком высоки. Хотя молодёжь называет Алачаты местным Сен-Тропе, здесь любят отдыхать не только туристы, но и профессиональные виндсерфингисты - в поселке для этого самые лучшие условия. Подходящие волны и ветер привлекают сюда и любителей кайтсерфинга, так что свободных мест здесь почти не бывает, если не поторопиться с бронью. Но местные выручают ситуацию, в отличие от дорогих местных отелей, предлагают более "божеские" цены.

Разукрашенные улочки Алачаты, обилие небольших кафе и баров, весёлая ночная жизнь, прекрасные пляжи - всё это очень привлекательно. А ещё и возможность за 30 евро совершить поездку на пароме на греческий остров Хиос, то есть посетить еще одну страну, с традиционным греческим гостеприимством - кто откажется от такого шанса.

В Алачаты прекрасные пляжи Фан-бич, залив Окан, а для тех, кто даже на пляжном отдыхе не забывает о шопинге, есть магазин итальянской одежды и пляжных аксессуаров Lisa Corti, магазины антиквариата, авторской керамики и т.д.

Отличные рестораны Алачаты с прекрасными видами на море и разнообразным меню постоянно заполнены туристами, есть даже сеть ресторанов Ferdi Baba с прекрасным рыбным меню и отличным набором вин. Пройдёт немного времени и Алачаты будет любимым местом отдыха не только местных, но и станет конкурентом Бодрума.

ПАМУККАЛЕ

Наверно, главной туристической жемчужиной провинции Денизли всё-таки является геотермальный источник Памуккале.

Как добраться?

Если из Измира, то можно воспользоваться автобусом и за 3,5 часа, поездом на час дольше или такси за три часа. Цены соответственно автобус до 20 долларов, поезд около 10, а такси не менее 80 долларов. Если вы отдыхаете в Кушадасы, то вам стоит купить тур в Памуккале, он будет стоить около 50-60 долларов на человека, намного выгоднее самостоятельного путешествия.

Что посмотреть?

В первую очередь, это травертины, бассейны с кальцинированной водой, стекающей с вершины холма, поразительно красивого изумрудного цвета на белом фоне. Температура около 35 градусов, говорят лечебная, может быть, но красота нереальная. Ходить можно только босиком (поверхность не скользкая, а ребристая), купаться не разрешают, да и невозможно, слишком мелко.

Искупаться можно в античном бассейне, так называемом "бассейне Клеопатры" с действительно лечебной проточной водой и постоянной температурой 36 градусов. Согласно легенде, бассейн был построен именно для царицы Клеопатры, и она очень любила принимать здесь лечебные ванны. Это самый раскрученный элемент Памуккале, находится в самом центре комплекса.

На дне бассейна могут быть какие-то обломки, осторожность не помешает. Если вход в комплекс входит в цену тура, то за бассейн надо заплатить отдельно.

Так как Памуккале - это останки древнего римского Иераполиса, то здесь, конечно, был и амфитеатр, кстати, очень хорошо сохранившийся. В те времена это был самый крупный античный театр на территории современной Турции и вмещал до 12 тысяч человек. Рядом находится и археологический музей Иераполиса, в котором много артефактов римского периода истории, билет стоит 250 лир.

Туры в Памуккале рассчитаны на один день, так что 4-5 часов вполне хватает и на купание, и на селфи, а если проголодаетесь, работают небольшие киоски с лёгким перекусом и напитками.

Если же приехали самостоятельно из Измира, то поблизости есть несколько 4- и пятизвёздных отелей, но в горячий сезон цены высоки, да и забронировать необходимо значительно раньше. Хотя, честно говоря, несмотря на всю привлекательность этого места, более чем на пару дней здесь останавливаться не резон. Спешите на берег моря!

Приятных путешествий!

AviaTravel

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