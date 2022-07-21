Названы места, где туристов могут с большой вероятностью ограбить

Этим летом многие туристы впервые за пару лет после ковидных ограничений отправляются в отпуск, а вместе с ними тревожную активность проявляют и карманники. Туристические места в Европе, где путешественников могут ограбить с большой долей вероятности, перечислил Express, согласно новому исследованию, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По числу совершенных краж Париж (Франция) стал самым небезопасным городом: в топ-10 самого романтического города попало четыре достопримечательности, где больше всего есть риск встретиться с ворами. На втором месте - испанская Барселона.

Перечислим десятку худших мест отдыха с точки зрения вероятности быть обкраденным:

1. Лас-Рамблас, Барселона

2. Эйфелева башня, Париж

3. Фонтан Треви, Рим

4. Карлов мост, Прага

5. Сакре-Кер, Париж

6. Колизей, Рим

7. Староместская площадь, Прага

8. Лувр, Париж

9. Нотр-Дам де Пари, Париж

10. Саграда Фамилия, Барселона

Исследование, проведенное money.co.uk, выявило, что Лас-Рамблас, знаменитая пешеходная улица Барселоны, стала самым лакомым местом для карманников и худшим - для туристов. В более чем 3.200 отзывах путешественников на платформе Tripadvisor об этой всемирно известной улице упоминаются инциденты с кражами.

Барселона, к сожалению, давно имеет дурную репутацию с точки зрения безопасности - расслабленных отдыхом приезжих часто обворовывают. Причем делают это как тайно, так и в открытую. Наиболее распространенный способ, которым пользуются воры, - вырвать сумку из рук путешественника.

Власти регулярно предупреждают туристов о необходимости оставлять ценные вещи в сейфе отеля и использовать потайные карманы для наличных денег, документов и банковских карт. Кроме того, стоит задуматься над идеей не посещать популярную улицу Лас-Рамблас, а вместо этого насладиться другими туристическими районами великолепного города, снизив шансы лишиться личных вещей.

Легендарная Эйфелева башня в Париже признана вторым худшим местом в рейтинге краж. Согласно проверенным данным, карманники упоминаются в более чем 2.500 отзывах. Всемирно известный памятник очень популярен среди туристов, что означает, что он также привлекает предприимчивых воров. Туристам следует быть осторожными и хранить любые дорогие ценности подальше от глаз преступников.

Согласно отзывам Tripadvisor, фонтан Треви в Риме стал третьим худшим местом по безопасности. Потрясающий фонтан является одной из главных достопримечательностей города, и многие туристы предпочитают бросить монетку туда, чтобы вернуться снова.

Древний Колизей также попал в топ самых популярных мест для карманных краж в Европе, и туристам следует следить за своими ценностями и там. Карлов мост в Праге стал четвертым - воры могут объявиться в неожиданный момент - например, когда туристы отвлекаются на фотографирование. Туристам следует быть осторожными во Франции, посещая Сакре-Кер, Лувр и Нотр-Дам де Пари, поскольку каждое из этих мест привлекает воров.

Совет для путешественников простой - при посещении незнакомых мест не выглядеть как турист. Для этого не следует надевать знаковую одежду и прежде чем покидать отель рекомендуется проверять маршрут, чтобы передвигаться уверенно. Туристы, у которых есть телефон с включенными картами и навигаторами, могут стать легкой мишенью для воров-карманников.