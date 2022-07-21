Власти Египта ввели запрет на съемку детей

В Египте власти разработали правила, которые регулируют проведение фото- и видеосъемок на улицах. Об этом сообщает пресс-служба местного Министерства туризма, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Незадолго до этого нововведения западные блогеры рассказывали, что попытки сфотографировать достопримечательности вызывали интерес сотрудников правоохранительных органов - силовики иногда требовали удалить изображения с телефона.

В Минтуризма Египта объяснили, что теперь на фото- и видеокамеры требуется специальное разрешение. Это касается использования профессиональной осветительной техники или тех случаев, когда необходимо перекрывать дорогу.

"[Ведущий съемку] полностью обязуется не снимать или не распространять изображения или видеозаписи, которые могут в той или иной форме опорочить Египет, также обязуется не снимать детей, а граждан - только после получения их письменного согласия", - говорится в сообщении.

При этом снимать в музеях и на исторических объектах на мобильные телефоны и личные камеры можно только без использования вспышки.