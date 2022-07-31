https://news.day.az/tourism/1483552.html Стамбульский аэропорт признан самым загруженным в Европе
Стамбульский аэропорт признан самым загруженным в Европе
Аэропорт Стамбула признан самой загруженной воздушной гаванью Европы, откуда в период с 22 по 28 июля 2022 года осуществлялось в среднем 1327 авиарейсов в сутки.
Об этом говорится в последнем отчете Европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Далее следуют парижский аэропорт Шарль-де-Голль и Схипхол в Амстердаме.
В десятке лидеров также аэропорт Антальи (8-е место) с показателем в 942 авиарейса в сутки.
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