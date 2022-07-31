Стамбульский аэропорт признан самым загруженным в Европе

Аэропорт Стамбула признан самой загруженной воздушной гаванью Европы, откуда в период с 22 по 28 июля 2022 года осуществлялось в среднем 1327 авиарейсов в сутки.

Об этом говорится в последнем отчете Европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Далее следуют парижский аэропорт Шарль-де-Голль и Схипхол в Амстердаме.

В десятке лидеров также аэропорт Антальи (8-е место) с показателем в 942 авиарейса в сутки.