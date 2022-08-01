Самые популярные среди туристов национальные парки в Азербайджане

Национальные парки Азербайджана в последние годы стали более популярными. За 7 месяцев 2022 года национальные парки посетили 147 359 туристов. Несмотря на то, что большинство посетителей были местными туристами, среди посетителей было также большое количество иностранцев.

Об этом сообщила сотрудник Службы охраны биологического разнообразия Минэкологии АР Арзу Бабаева, передает Day.Az.

Она отметила, что больше всего туристов принимают национальные парки Гейгель, Шахдаг, Гиркан, Абшерон и Аггель.

"Сегодня мы можем особо подчеркнуть, что все наши национальные парки являются бесценными природными жемчужинами, и туристы охотно посещают эти красоты, чтобы насладиться завораживающими пейзажами и вступить в непосредственный контакт с дикой природой, что обеспечивает стремительное увеличение числа экотуристов", - отметила представитель службы.