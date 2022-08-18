Юноша напугал пассажиров самолета фотографиями авиакатастрофы и попал в черный список
В Нидерландах юношу сняли с рейса после того, как он напугал пассажиров самолета фотографиями авиакатастрофы перед вылетом из аэропорта.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что рейс из аэропорта в Роттердаме был готов ко взлету, когда телефоны пассажиров начали получать предложение загрузить снимок с авиакатастрофой. Один из телефонов принадлежал пилоту самолета.
Фотографии подросток отправлял через функцию Air Drop, доступную на смартфонах iPhone. В результате юношу сняли с рейса и внесли в черный список авиакомпании на пять лет.
Авиакомпании Transavia пришлось задержать рейс в Хорватию, так как у пассажиров начались панические атаки. Служба безопасности расценила массовую рассылку как угрозу взрыва.
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