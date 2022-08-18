https://news.day.az/tourism/1487989.html Как бесплатно пересесть в бизнес-класс?
Как бесплатно пересесть в бизнес-класс?
Бывшая стюардесса Селина Беддинг раскрыла способ произвести впечатление на бортпроводников и бесплатно пересесть в бизнес-класс самолета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, девушка призвала придерживаться стиля смарт-кэжуал и отказаться от слишком спортивной или откровенной одежды. Например, мужчинам она посоветовала надевать джинсы и пиджаки, а женщинам - длинные свободные платья.
Также она подчеркнула, что с наименьшей вероятностью бесплатный апгрейд класса получат пассажиры в шлепанцах и коротких шортах.
"Если в бизнес-классе много свободных мест, то туда пересадят путешественников, которые выглядят более нарядно", - рассказала она.
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