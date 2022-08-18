Как бесплатно пересесть в бизнес-класс?

Бывшая стюардесса Селина Беддинг раскрыла способ произвести впечатление на бортпроводников и бесплатно пересесть в бизнес-класс самолета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, девушка призвала придерживаться стиля смарт-кэжуал и отказаться от слишком спортивной или откровенной одежды. Например, мужчинам она посоветовала надевать джинсы и пиджаки, а женщинам - длинные свободные платья.

Также она подчеркнула, что с наименьшей вероятностью бесплатный апгрейд класса получат пассажиры в шлепанцах и коротких шортах.

"Если в бизнес-классе много свободных мест, то туда пересадят путешественников, которые выглядят более нарядно", - рассказала она.