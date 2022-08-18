Спрос на летний отдых в Азербайджане вырос вдвое у россиян

Организованный спрос на отдых в Азербайджане у россиян летом вырос на 50-100% по сравнению с прошлогодними показателями. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом, подводя итоги на азербайджанском направлении, сообщили туроператоры.

Согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, российский турпоток в Азербайджан в первом полугодии 2022 года достиг объема в 120 981 поездок. Это больше, чем в аналогичном периоде 2021 года на 70%, но при этом пока почти втрое меньше допандемийных значений - в в первом полугодии 2019 году страна приняла 352 836 россиян.

Однако даже 120 тыс. визитов хватило для того, чтобы Россия в первом полугодии 2022 года заняла первое место по турпотоку в Азербайджан.

Рост объемов продаж туров в Азербайджан у туроператоров согласуется с данными официальной статистики и даже опережает общую динамику. Эксперты характеризуют летние бронирования туров в Азербайджан, как интенсивные, уверенные, идущие вверх.

Спрос на направление по итогам летнего сезона у разных туроператоров увеличился от 1,5 до 2 раз по сравнению с показателями 2021 года. Есть на рынке и компании, в которых спрос на Азербайджан превысил даже значения успешного 2019 года.

Росту спроса поспособствовали как возобновление прямых перелетов в Азербайджан из России, так и переориентация части туристов на постсоветские страны.