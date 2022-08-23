Туристов оштрафовали на $3000 за серфинг в Венеции

В Венеции оштрафовали двоих туристов, решивших заняться серфингом на местных каналах, пишет LADBible. Кроме того, у нарушителей конфисковали доски, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Два туриста занялись серфингом на одном из самых известных объектов в Венеции - Большом канале. Местные жители сняли отдыхающих на видео, после чего ролик разошелся по соцсетям, и его увидели представители местной администрации.

Мэр Венеции Луиджи Брунгаро был так возмущен поступком туристов, что попросил жителей города помочь опознать нарушителей. Чиновник даже предложил ужин тому, кто поможет выследить эту пару.

Позже стало известно, что серферы были идентифицированы и впоследствии оштрафованы. По данным СМИ, сумма штрафа составила $3000, кроме того, у приезжих были конфискованы дорогие доски. Также сообщается, что пара была выслана из города.