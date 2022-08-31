Южная Корея смягчила правила въезда в страну

Республика Корея с 3 сентября постановила больше не требовать от туристов результаты теста на коронавирус перед въездом в страну, пишет Yonhap News Agency, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение было принято на заседании центрального штаба по противодействию чрезвычайным происшествиям и безопасности под председательством второго заместителя министра здравоохранения Ли Ги Иля.

До этой даты путешественники обязаны предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного в течение двух суток, или экспресс-теста, пройденного под надзором специалистов в течение суток перед вылетом.