Самые бюджетные курорты и пляжи в Мерсине

Многие азербайджанцы выбирают Турцию для путешествий, и с началом "бархатного сезона", это направление не потеряло свою актуальность. И в самом деле Турция настолько богата природой, историческими местами, курортами, что открыть ее за 2-3 поездки невозможно. В этой статье мы познакомим вас с одним из самых интересных мест Турции - Мерсином. Прежде всего, Мерсин известен своими бюджетными местами для отдыха и входит в число городов, привлекающих наибольшее внимание туристов в пляжный сезон. Здесь, безусловно, стоит провести 2-3 дня и насладить его древними памятниками, красочной природой и благоприятным климатом.

Как доехать

Для азербайджанцев вопрос о том, как добраться в Турцию не стоит, выбор достаточно велик - можно лететь с AZAL, Buta, Turkish Airlines. Ближайший аэропорт - аэропорт Адана Шакирпаша. Сюда можно добраться на автобусе из всех городов Турции.

Где остановиться

Рекомендуемые места для проживания в центре города Мерсин: Divan Mersin, Hostapark Hotel, Nobel Hotel, The Menord Hotel, Park Yalçın Hotel, Akcakıl Camping.

Достопримечательности

Водопад Йеркопрю - чудо природы, этот водопад находится в регионе Мут. Озеро, образовавшееся на месте падения этого 30-метрового водопада, завораживает своей красотой. Кроме того, в этом районе находится парк Мили, и входная плата составляет 12 лир.

Адские ямы (Пещеры) - Миллионы лет назад эти ямы, бывшие пещерами, образовались в результате обрушения потолка. Из этих пещер, имеющих весьма устрашающий вид, можно спуститься в 70-метровую Райскую Яму. В это место, куда раньше можно было подняться по лестнице, теперь можно попасть на лифте. Вход в музей стоит 35 лир.

Пещера Астим расположена в 300 метрах от Райской пещеры, и попасть в нее можно по длинной железной лестнице. Она также называется пещерой Дилек и считается лечебным местом.

Пещера Гилиндире Айналыгол - уникальное место. Внутри пещеры находится зеркальное озеро, самая глубокая часть которого составляет 46 метров.

Адамкаялар - это место, построенное на крутом склоне, восходит к дохристианской эпохе. Хотя оно привлекает внимание туристов, это очень трудное место для прогулок, уместнее будет надеть спортивную обувь.

Античный город Узунджабурч - это также одно из важнейших исторических достопримечательностей страны. Обнаруженные в ходе археологические раскопок фрагменты относятся к периоду Древнего Рима.

Кызкалеси - одно из самых известных мест на берегу Белого моря, оно находится на острове в 600 метрах от берега. Добраться сюда можно на морских велосипедах и лодках.

Античный город Канлидиване является главной исторической достопримечательностью Мерсина. Плата за вход составляет 10 лир.

Бухта Тисан - это место с очень очаровательной природной красотой, с его зеленой природой и лазурным морем, это идеальный выбор для тех, кто ищет в Мерсине место отдыха на побережье. Согласно легенде, Тисан был обнаружен офицером, летевшим на вертолете во время Кипрского движения за мир.

Каньон Кисечик - река Тарсус протекает через этот каньон между крутыми склонами с великолепным видом. Путь к этому месту, сочетающему в себе красивую гармонию зеленого и синего цветов, проходит по узким улочкам.

Кроме этого, в Мерсине можно еще посетить такие места, как Тарсус, Башня Мамуре, Античный город Анемуриум, Юмруктепе, Латинская Итальянская Католическая церковь, Башня Гюлек, Нарлыкуйу.

Пляжи Мерсина - цены на услуги там довольны доступные для туристов.

Лучшими местами для отдыха в Мерсине являются:

ДЕРЕВНЯ ЯРПАКЛЫ

ДЕРЕВНЯ АКЧАКИЛ

ПОЛУОСТРОВ ТИСАН

БЕСПЛАТНЫЙ ПЛЯЖ ЙЕШИЛОВАЧЫК

ПОБЕРЕЖЬЕ МАВИКЕНТ

ДЕРЕВНЯ БОГСАК

ПЛЯЖ КЫЗКАЛЕСИ

ПЛЯЖ СУСАНОГЛУ

Национальные блюда: самое известное блюдо Мерсина - тантуни. В качестве десерта можно взять, например, чезери с фисташками и орехами кешью. Советуем попробовать блюда "Тантуни", "Гиярский шашлык", "Цезерье", "Керебич", "Синий краб", "Батырык".

Самые известные рестораны:

Memosh tantuni

Cigerci apo

Narlıkuyu Lokmacısı Ögretmenin Yeri

İskele Marin Restaurant

Sherife Restaurant

Приятных путешествий!

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