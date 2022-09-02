Самые бюджетные курорты и пляжи в Мерсине - СПИСОК
Многие азербайджанцы выбирают Турцию для путешествий, и с началом "бархатного сезона", это направление не потеряло свою актуальность. И в самом деле Турция настолько богата природой, историческими местами, курортами, что открыть ее за 2-3 поездки невозможно. В этой статье мы познакомим вас с одним из самых интересных мест Турции - Мерсином. Прежде всего, Мерсин известен своими бюджетными местами для отдыха и входит в число городов, привлекающих наибольшее внимание туристов в пляжный сезон. Здесь, безусловно, стоит провести 2-3 дня и насладить его древними памятниками, красочной природой и благоприятным климатом.
Как доехать
Для азербайджанцев вопрос о том, как добраться в Турцию не стоит, выбор достаточно велик - можно лететь с AZAL, Buta, Turkish Airlines. Ближайший аэропорт - аэропорт Адана Шакирпаша. Сюда можно добраться на автобусе из всех городов Турции.
Где остановиться
Рекомендуемые места для проживания в центре города Мерсин: Divan Mersin, Hostapark Hotel, Nobel Hotel, The Menord Hotel, Park Yalçın Hotel, Akcakıl Camping.
Достопримечательности
Водопад Йеркопрю - чудо природы, этот водопад находится в регионе Мут. Озеро, образовавшееся на месте падения этого 30-метрового водопада, завораживает своей красотой. Кроме того, в этом районе находится парк Мили, и входная плата составляет 12 лир.
Адские ямы (Пещеры) - Миллионы лет назад эти ямы, бывшие пещерами, образовались в результате обрушения потолка. Из этих пещер, имеющих весьма устрашающий вид, можно спуститься в 70-метровую Райскую Яму. В это место, куда раньше можно было подняться по лестнице, теперь можно попасть на лифте. Вход в музей стоит 35 лир.
Пещера Астим расположена в 300 метрах от Райской пещеры, и попасть в нее можно по длинной железной лестнице. Она также называется пещерой Дилек и считается лечебным местом.
Пещера Гилиндире Айналыгол - уникальное место. Внутри пещеры находится зеркальное озеро, самая глубокая часть которого составляет 46 метров.
Адамкаялар - это место, построенное на крутом склоне, восходит к дохристианской эпохе. Хотя оно привлекает внимание туристов, это очень трудное место для прогулок, уместнее будет надеть спортивную обувь.
Античный город Узунджабурч - это также одно из важнейших исторических достопримечательностей страны. Обнаруженные в ходе археологические раскопок фрагменты относятся к периоду Древнего Рима.
Кызкалеси - одно из самых известных мест на берегу Белого моря, оно находится на острове в 600 метрах от берега. Добраться сюда можно на морских велосипедах и лодках.
Античный город Канлидиване является главной исторической достопримечательностью Мерсина. Плата за вход составляет 10 лир.
Бухта Тисан - это место с очень очаровательной природной красотой, с его зеленой природой и лазурным морем, это идеальный выбор для тех, кто ищет в Мерсине место отдыха на побережье. Согласно легенде, Тисан был обнаружен офицером, летевшим на вертолете во время Кипрского движения за мир.
Каньон Кисечик - река Тарсус протекает через этот каньон между крутыми склонами с великолепным видом. Путь к этому месту, сочетающему в себе красивую гармонию зеленого и синего цветов, проходит по узким улочкам.
Кроме этого, в Мерсине можно еще посетить такие места, как Тарсус, Башня Мамуре, Античный город Анемуриум, Юмруктепе, Латинская Итальянская Католическая церковь, Башня Гюлек, Нарлыкуйу.
Пляжи Мерсина - цены на услуги там довольны доступные для туристов.
Лучшими местами для отдыха в Мерсине являются:
- ДЕРЕВНЯ ЯРПАКЛЫ
- ДЕРЕВНЯ АКЧАКИЛ
- ПОЛУОСТРОВ ТИСАН
- БЕСПЛАТНЫЙ ПЛЯЖ ЙЕШИЛОВАЧЫК
- ПОБЕРЕЖЬЕ МАВИКЕНТ
- ДЕРЕВНЯ БОГСАК
- ПЛЯЖ КЫЗКАЛЕСИ
- ПЛЯЖ СУСАНОГЛУ
Национальные блюда: самое известное блюдо Мерсина - тантуни. В качестве десерта можно взять, например, чезери с фисташками и орехами кешью. Советуем попробовать блюда "Тантуни", "Гиярский шашлык", "Цезерье", "Керебич", "Синий краб", "Батырык".
Самые известные рестораны:
- Memosh tantuni
- Cigerci apo
- Narlıkuyu Lokmacısı Ögretmenin Yeri
- İskele Marin Restaurant
- Sherife Restaurant
Приятных путешествий!
AviaTravel
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