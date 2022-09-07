Япония смягчила ограничения на въезд

Власти Японии с 7 сентября разрешили въезд в страну индивидуальным туристам, а также отменили требование об обязательном прохождении ПЦР-тестирования перед прибытием в страну при наличии сертификата о трех прививках. О смягчении ограничений сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что теперь путешественники могут посещать популярную азиатскую страну не только в составе туристической группы, но и самостоятельно по путевке.

"С 7 сентября иностранцы могут прибыть в Японию вне рамок группового тура, но при условии, что они забронируют авиабилеты и проживание через туристическое агентство", - отметили в ассоциации. В случае, если турист заболеет, представители турагентства обязаны предоставить информацию о правилах социального дистанцирования и месте его нахождения.

Отправиться в Японию в составе тургруппы с заездами в конце октября и в ноябре можно от 230 тысяч рублей на двоих. В сумму включено девятидневное проживание в отеле, авиабилеты оплачиваются дополнительно.