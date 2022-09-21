Баку и Варшава будут расширять сотрудничество в сфере туризма

Азербайджан и Польша нацелены на расширение сотрудничества в сфере туризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию туристических агентств Азербайджана, данный вопрос обсуждался на встрече между председателем правления Ассоциации Гёйданизом Гахрамановым и послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски.

Стороны обменялись мнениями о расширении и развитии сотрудничества между туристическими организациями двух стран, организации информационных туров для туристических компаний, увеличении количества взаимных визитов.

Гахраманов отметил, что увеличение количества прямых рейсов между Азербайджаном и Польшей положительно скажется на туристических связях между двумя странами и количестве прибывающих туристов.

Председатель правления ассоциации также сказал, что важно расширять сотрудничество между туристическими компаниями двух стран и обмениваться опытом.

В свою очередь посол Польши подчеркнул, что между двумя странами существуют дружеские отношения и отметил, что Польша заинтересована в расширении и развитии связей в сфере туризма с Азербайджаном.

Напомним, что с мая текущего года авиакомпания LOT Polish Airlines выполняет регулярные рейсы по маршруту Варшава-Баку-Варшава.