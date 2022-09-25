Подготовлена стратегия развития экотуризма в Азербайджане
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Государственное агентство по туризму Азербайджана подготовило стратегию развития экотуризма.

Об этом сказала Trend заместитель председателя правления Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова, передает Day.Az.

По ее словам, стратегия в основном охватывает развитие туризма в регионах страны.

"Азербайджан, и в частности освобожденные территории страны, имеет большой потенциал как в области агро- и экотуризма, так и креативной индустрии. Одними из основных направлений развития туризма в нашей стране в рамках этой стратегии являются именно данные сектора, развитие туризма в регионах", - сказала Гусейнова.

Она добавила, что эти виды туризма будут включены в бюджетную программу по привлечению в страну туристов и создание соответствующей инфраструктуры.