Конкурс красоты International Beauty and Model продемонстрирует миру туристический потенциал Азербайджана

В Азербайджане с 22 по 28 сентября проходит третий международный конкурс красоты среди успешных женщин International Beauty and Model 2022, организованный Всемирным конгрессом красоты (World Beauty Congress), сообщил Trend президент WBC, генеральный директор Азербайджанской ассоциации моды Замир Гусейнов, передает Day.Az.

Около двадцати девушек из разных стран приехали в Азербайджан, чтобы сразиться за корону победительницы в трех категориях - "Мисс" (незамужние девушки), "Миссис" (до 39 лет или имеющие детей) и "Классическая миссис" (от 39 лет).

Интересной особенностью и отличием данного конкурса от других является то, что в нем принимают участие женщины, добившиеся определенных успехов в своей сфере деятельности, реализовавшие себя в жизни. В отличие от обычных конкурсов красоты, здесь не имеют значения ни семейное положение конкурсантки, ни вопрос наличия детей.

"Многие участницы конкурса являются учредителями и владелицами каких-то компаний, проектов в сфере среднего или крупного бизнеса: в сфере красоты, IT, медиа и туризма. Это популярные блогеры или разработчики стартапов, они известны в своих странах. Некоторых из участниц ждут в Баку для подписания деловых контрактов и развития сотрудничества в области совместного бизнеса, и на данный момент уже заключено несколько договоров", - отметил Замир Гусейнов.

Программа конкурса очень насыщенная: девушки принимают участие в экскурсионных турах по столице и другим городам Азербайджана, поездках в заповедные уголки нашей страны, в Баку проходят клубные вечеринки с их участием, проводятся репетиции для подготовке к дефиле, заключительному этапу конкурса.

В ходе финального выступления, которое пройдет в Buta Palace 28 сентября, членами жюри будут избраны главная обладательница короны конкурса, а также победительницы в ряде номинаций. Конкурсантки представляют Азербайджан, Германию, Казахстан, Кыргызстан, Израиль, Румынию, Польшу, Россию, Беларусь и другие страны. Изюминкой вечера станет выступление всемирно известного певца Боссона с хитом "Оne in a million", который он исполнил в голливудском фильме "Мисс конгениальность".

"Проведение конкурса красоты среди успешных женщин станет эффективным пиаром туристических возможностей Азербайджана. В первую очередь, потому что конкурсы красоты широко освещаются в международной прессе, а также в социальных сетях, где у многих участниц сотни тысяч подписчиков, а некоторые даже владеют собственными медиа и обладают большими бизнес-связями. Недаром Китай уже более 10 лет как закупил права на проведение 90% международных конкурсов красоты", - отметил Замир Гусейнов.

Участницы проекта также побывают в регионах Азербайджана и по итогам поездок будет снят фильм, рассказывающий о природных красотах нашей страны, который затем будет демонстрироваться в различных странах. Также для этой цели в рамках конкурса снимается ряд фотосессий с участницами под лозунгом "Welcome to Azerbaijan", где будут продемонстрированы туристические возможности Азербайджана.

Ранее конкурс проводился в Китае (2007, 2010, 2016) и Кыргызстане (2013).

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