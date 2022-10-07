Пожар на острове Пасхи нанес «непоправимый» ущерб знаменитым статуям моаи

Власти чилийского острова Пасхи заявили, что лесной пожар, охвативший часть острова, обжег некоторые из его монументальных резных каменных фигур, известных как моаи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что пламя охватило национальный парк Рапа-Нуи, расположенный в 3500 км от западного побережья Чили, нанеся "непоправимый" ущерб археологическим памятникам.

"Более 100 гектаров были затронуты в секторе Рано-Рараку, который включает водно-болотные угодья и сектор моаи", - говорится в заявлении национального парка на его официальной странице в социальной сети, пишет The Guardian

В Рапа-Нуи находится более 1000 каменных статуй - гигантских голов, которые, как считается, впервые были вырезаны в 13 веке коренными жителями острова. Сообщается, что больше всего пострадал район вокруг вулкана Рано-Рараку, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

По оценкам, в этом районе находится несколько сотен моаи.