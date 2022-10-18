Как получить больше впечатлений от отдыха в Азербайджане?

В известном российском научно-популярном журнале "Вокруг света" опубликована статья "Удивительный Азербайджан", повествующая о туристических возможностях Азербайджана.

Как передает Day.Az, в статье подчеркивается, что при выходе из самолета гостей встречает шикарный Международный аэропорт Гейдар Алиев, который в 2018 году был удостоен максимального статуса "5 Звезд" самой престижной организации в сфере аудита аэропортов Skytrax World Airport Awards.

До внимания читателей доводится, что Баку - это синергия современности и древности: "Баку - это одновременно и город из будущего, поражающий современной архитектурой Пламенных башен и Центра Гейдара Алиева, и город истории с древними улочками Ичеришехера и каменными ступенями таинственной Девичьей башни".

В публикации отмечается, что гости столицы могут окунуться в прошлое, посетив Ичеришехер. Здесь они могут увидеть старинные бани, караван-сараи, Девичью башню, Дворец Ширваншахов XV века, самую старую мечеть Мухаммеда XI века и пр.

В статье любителям путешествий предлагаются места, обязательные к посещению, от которых останутся самые неизгладимые впечатления - Янардаг, Шамахы, Гобустан, берег Каспийского моря.