Экологи Турции бьют тревогу

На востоке Турции под воздействием глобального потепления падает уровень воды в озере Ван. На этом сказываются такие факторы, как уменьшение осадков и испарение, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Под угрозой оказались микробиалиты, сформировавшиеся на дне водоема за тысячи лет. Донные отложения, называемые в Турции подводными "каминами фей", местами отчетливо видны с побережья. Микробиолиты вызвали особый интерес любителей природы и фотографов, съезжающихся к прибрежной части районов Эрчиш, Геваш и Эдремит.

Эксперты утверждают, что на дне озера Ван находится мега-микробиолит высотой в 32,2 м. Они также уверены, что со временем микробиолиты, поднявшиеся на поверхность воды, исчезнут из-за ветровой эрозии и негативного воздействия погодных условий.

Представитель Госуправления по водным вопросам Айхан Шахна сообщил, что озеро Ван является одним из наиболее пострадавших от засухи в последние годы мест. Площадь водоема все больше сокращается, подчеркнул он.