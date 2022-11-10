К сведению пассажиров поезда Баку-Гянджа-Баку

Онлайн-продажа билетов на скорый пассажирский поезд Баку-Гянджа-Баку временно приостанавливается по техническим причинам с 19:00 11 ноября до 00:00 14 ноября 2022 года.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что в связи с исполнением указа №718 главы государства от 3 июня 2019 года "О мерах по созданию "правительственного облака" (G-cloud) и предоставлению облачных услуг", предусматривается перенос информационных систем и ресурсов ЗАО в "правительственное облако". Приостановка онлайн-продажи билетов связана с этим процессом. Заранее приобретенные онлайн-билеты на указанные даты останутся в силе.

Продажа билетов на указанный срок будет осуществляться только в билетных кассах железнодорожных станций. Оплата билетов в кассах возможна как наличными, так и в безналичном порядке.

Возврат билетов, приобретенных онлайн, в эти даты может быть осуществлен только в билетных кассах (на станциях Баку-пассажирская, Биладжары, Евлах, Горан, Гянджа). В случае возврата билета сумма, уплаченная за билет, будет переведена на банковский счет пассажира, с которого осуществлялась оплата, в течение определенного времени после возобновления онлайн-продажи билетов.

В течение этого времени не будет никаких ограничений в продаже билетов на поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.