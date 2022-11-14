https://news.day.az/tourism/1511329.html Хорошая новость для путешествующих в ОАЭ
Хорошая новость для путешествующих в ОАЭ
Отменено требование сертификата о вакцинации для путешествующих в ОАЭ.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).
Согласно информации, для путешествующих в ОАЭ не требуется ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации.
"Для граждан Азербайджана достаточно заранее оформить визу", - говорится в сообщении.
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