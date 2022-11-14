Хорошая новость для путешествующих в ОАЭ

Отменено требование сертификата о вакцинации для путешествующих в ОАЭ.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

Согласно информации, для путешествующих в ОАЭ не требуется ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации.

"Для граждан Азербайджана достаточно заранее оформить визу", - говорится в сообщении.