Индия отменила все ковид-ограничения на въезд

Индия с 22 ноября отменила все ковидные ограничения на въезд. Информация опубликована на сайте минздрава Индии, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

21 ноября министерство здравоохранения страны выпустило обновленную редакцию "Руководства для пребывающих из-за рубежа", согласно которой теперь желательно, чтобы туристы были вакцинированы, но это больше не является обязательным требованием.

"В свете устойчивого снижения траектории COVID-19 и значительных успехов, достигнутых в охвате вакцинацией против COVID-19 как во всем мире, так и в Индии, министерство здравоохранения и благосостояния семьи выпустило пересмотренную версию "Руководства для прибывающих из-за рубежа", - отмечается в сообщении.

Кроме того, отменена самодекларация о вакцинации, которую обязательно должны были загружать все авиапассажиры на портале Air Suvidha. Также для въезда больше не требуются ПЦР-тесты.