Ещё одно популярное направление планирует обложить туристов данью

Ещё одно крайне популярное у туристов направление планирует на них заработать, обложив их данью в виде туристического налога. Речь идёт о греческой столице - городе Афины, которые в высокий туристический сезон посещают 3.5 млн туристов за день, может "поправить свою экономику" за счёт туристов. Именно такое заявление сделал Костас Бакояннис, мэр Афин передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Афины насчитывают 650 000 постоянных жителей и обслуживают 3,5 миллиона человек в день, поэтому испытывают дополнительное давление из-за наплыва туристов", - заявил г-н Бакояннис Союзу муниципалитетов и сообществ. Также он отметил, что популярные туристические направления в Европе, включая Барселону, Брюссель, Берлин и Рим, уже ввели практику взимания налога с туристов.

При этом в целом для Греции, согласно данным Греческого статистического управления (ELSTAT) за сентябрь, туризм был ключевым фактором с ростом ВВП на 7,7% во втором квартале по сравнению с тем же периодом в 2021 году. На туристах страна планирует заработать около 18 млрд евро.

Размер планируемого налога и способы его взимания при этом пока не уточняется. В Барселоне, например, он варьируется в зависимости от "звездности" отеля, максимум - 2.5 евро платят "люксовые" туристы.