Популярная европейская страна собралась ввести налог для туристов

Правительство Норвегии собирается ввести налог на туризм в 2024 году, который позволит компенсировать расходы муниципалитетов на содержание популярных туристических мест. Об этом сообщает портал The Local Norway, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, ежегодно популярную европейскую страну посещают свыше 10 миллионов туристов со всего мира, многие из них отмечают высокую стоимость поездки. При этом после вероятного введения налога пребывание в Норвегии может стать еще дороже.

Предполагается, что налогом будет облагаться размещение в отелях и гостиницах, покупка сувениров и других товаров и услуг в сфере туризма. А полученными средствами власти планируют покрывать расходы местных муниципалитетов на содержание достопримечательностей, пешеходных троп и уборку мусора, который оставляют приезжие.