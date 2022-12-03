Шри-Ланка порадовала туристов

Иностранных туристов привлечет свет отелей тропической Шри-Ланки. По крайней мере, на это надеются чиновники курортного острова после заявлений в минувший четверг о реорганизации местных отельных электросетей - так власти намерены гарантировать постоянную подачу электроэнергии на курорты, чтобы завлечь туристов после тяжелого экономического кризиса, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Месяцы нехватки продовольствия, бензина и медикаментов в этом году принесли островному государству массовые страдания, а также отключения электроэнергии, которые в худшем случае достигали 13 часов в день. Такой дикий и оторванный от глобальной сети отдых возмущал отдыхающих и "удаленщиков", которые перебрались работать из холодных стран под тропические пальмы. По данным Al Arabiya, беспрецедентный финансовый шок вызвал месяцы гневных протестов, кульминацией которых стал июль, когда толпа ворвалась в резиденцию тогдашнего президента Готабайи Раджапаксы и вынудила его бежать из страны. Но с тех пор кризис ослабел, и правительство, которое взяло на себя ответственность после его ухода, стремится дать толчок сектору туризма, важнейшему источнику доходов для страны в Индийском океане.

Да будет свет...

"У нас будет хороший зимний сезон, - заявил журналистам в Коломбо министр туризма Харин Фернандо. - Ситуация улучшилась, и она безопасна для отдыхающих". Министерство энергетики объявило, что определенные туристические районы, где расположены популярные отели, не будут обесточивать, т.е. национальные отключения их не коснутся, хотя электричество по-прежнему в стране отключают каждую ночь на 2.5 часа и, вероятно, будут это делать и далее. К районам, где будет свет, относятся пышные пляжи южного побережья Шри-Ланки и горный район вокруг Эллы, где находятся природные заповедники, известные своими стадами слонов.

По данным того же издания, Шри-Ланка не смогла удовлетворить свои потребности в энергии после того, как ей пришлось из последних денег платить за импортное топливо для электростанций. Но министерство заявило, что недавние дожди заполнили водохранилища для гидроэлектроэнергии и ослабили нагрузку на сеть.

Справка: Худший экономический кризис Шри-Ланки с момента обретения независимости от Великобритании в 1948 году начался, когда в стране закончилась иностранная валюта для оплаты жизненно важных импортных товаров. Пандемия COVID нанесла сокрушительный удар по туризму и иностранным денежным переводам от ланкийцев, работающих за границей, которые являются важнейшими источниками дохода.

Правительство Раджапаксы также обвиняли в усугублении кризиса из-за чрезмерных расходов и бесхозяйственности. Шри-Ланка объявила дефолт по своему внешнему долгу в размере 46 миллиардов долларов в апреле. Его преемник повысил налоги и попытался взять цены под контроль, инфляция снизилась до 61% в ноябре со впечатляющего пика в 69.8% двумя месяцами ранее. В настоящее время Шри-Ланка сейчас ведет переговоры с международными кредиторами о реструктуризации своих займов и обеспечении финансовой помощи Международного валютного фонда.

Туристический сектор значительно восстановился, несмотря на экономический спад и политические волнения. Почти 570.000 иностранных туристов посетили Шри-Ланку за первые 10 месяцев года, по сравнению с 200.000 годом ранее.