К 2026 г. доходы от туризма вырастут вчетверо

К 2026 году доходы от туризма вырастут вчетверо.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев во время выступления на Азербайджанском туристическом саммите-2022.

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