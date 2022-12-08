https://news.day.az/tourism/1517707.html К 2026 г. доходы от туризма вырастут вчетверо - Фуад Нагиев - ФОТО
К 2026 г. доходы от туризма вырастут вчетверо - Фуад Нагиев - ФОТО
К 2026 году доходы от туризма вырастут вчетверо.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев во время выступления на Азербайджанском туристическом саммите-2022.
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