Документы в аэропортах скоро проверять не будут

О продолжении "курса на цифровизацию" заявила в своём официальном обращении Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Ассоциация заявила, что разработала отраслевые стандарты, направленные на ещё большую "цифровизацию" пассажиров, что позволит им избежать остановок и тем более очередей на стойке регистрации или при проходе на посадку и проверки документов. Кроме того, IATA также отчиталась о работе с авиакомпаниями над реализацией инициативы One ID для оцифровки обслуживания пассажиров в аэропортах с помощью бесконтактных биометрических процессов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"В настоящее время в различных аэропортах используются программы, которые позволяют путешественникам проходить процедуры в аэропорту, включая посадку, без предъявления бумажных документов, поскольку их посадочный талон связан с биометрическим идентификатором. Однако в большинстве случаев пассажиры всё равно обязаны отметиться на стойке регистрации или у выхода на посадку путем физической проверки бумажных документов", - отметили в ассоциации. С их слов, единый стандарт цифровизации "будет способствовать реализации единого удостоверения личности с механизмом, позволяющим пассажирам в цифровом виде получать все необходимые разрешения перед поездкой непосредственно".

Как добавил старший вице-президент IATA по операциям и безопасности Ник Карин туристы заинтересованы, чтобы технологии упрощали путешествия. 83% пассажиров готовы поделиться информацией для ускоренного оформления. Поэтому он рассчитывает, что "цифровой" вариант быстро станет популярным.