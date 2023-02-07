Boeing сократит около 2 тыс. сотрудников

Американский авиастроительный концерн Boeing планирует сократить порядка 2 тыс. сотрудников в 2023 году. Об этом сообщает газета Seattle Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В этом году мы ожидаем около двух тысяч сокращений. Они главным образом пройдут в финансовом департаменте и отделе кадров", - сообщили в Boeing.

Как отмечается в статье, часть функций сотрудников, которых планируется сократить, будет передана на аутсорсинг индийской IT-компании Tata Consulting Services.