https://news.day.az/tourism/1535620.html Boeing сократит около 2 тыс. сотрудников
Boeing сократит около 2 тыс. сотрудников
Американский авиастроительный концерн Boeing планирует сократить порядка 2 тыс. сотрудников в 2023 году. Об этом сообщает газета Seattle Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В этом году мы ожидаем около двух тысяч сокращений. Они главным образом пройдут в финансовом департаменте и отделе кадров", - сообщили в Boeing.
Как отмечается в статье, часть функций сотрудников, которых планируется сократить, будет передана на аутсорсинг индийской IT-компании Tata Consulting Services.
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